El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, cuestionó la decisión del Gobierno provincial de dar por concluida la negociación salarial y avanzar con la aplicación por decreto del aumento ofrecido a los docentes.

En declaraciones a esta Agencia, el dirigente sostuvo que la medida representa una falta de consideración hacia el sector y criticó la política salarial del Ejecutivo que encabeza Rogelio Frigerio.

“Seguimos diciendo que se bastardea la paritaria, al sector docente y no estamos en la agenda de gobierno de Rogelio Frigerio”, afirmó.

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Cuestionamientos a los adicionales salariales

Antivero también respondió a las explicaciones del ministro de Economía, Fabián Boleas, sobre los componentes de la propuesta, particularmente el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad.

El dirigente rechazó que esos conceptos no puedan considerarse pagos no remunerativos y sostuvo que contradicen el artículo 82 de la Constitución provincial.

“Es una falacia que FOPID y Conectividad no sean considerados pagos en negro; solamente alguien que nada en la impunidad puede decir eso”, expresó. Además, recordó que el gremio recurrió a la Justicia por este planteo.

Otro de los puntos cuestionados fue la utilización del Código 025 como herramienta para modificar la escala salarial. Según Antivero, la explicación oficial evidencia una falta de conocimiento técnico y calificó de “discriminativo” ese adicional porque, según indicó, alcanza a un solo universo de docentes.

También señaló que el FOPID y Conectividad se perciben por agente y no en función de una tarea específica.

El reclamo por los fondos nacionales

El secretario general de Agmer cuestionó además la falta de reclamos del Gobierno provincial ante la Nación por la interrupción del envío de recursos correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Antivero sostuvo que no se exigieron esos fondos porque, a su entender, desde la Provincia “se han avalado y ratificado las políticas económicas de Javier Milei”.

Asimismo, afirmó que los montos que actualmente abona el Gobierno entrerriano tampoco alcanzan los valores que correspondía percibir a los trabajadores de la educación.

El gremio insiste con aumentos al básico

Finalmente, el dirigente sindical rechazó los argumentos económicos expuestos por el Ejecutivo para justificar el cierre de la paritaria y la aplicación de la propuesta por decreto.

“Los argumentos de Boleas están totalmente flojos de papeles”, manifestó.

Agmer ratificó su rechazo a las sumas fijas y mantiene el reclamo de una recomposición salarial que se incorpore al sueldo básico, de manera que también tenga impacto en los haberes de los docentes jubilados.