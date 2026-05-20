La medida de fuerza impactará en escuelas públicas de todo el territorio entrerriano y se enmarca en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores sindicales y el Ejecutivo provincial por la discusión vinculada a una eventual reforma previsional.

A través de un comunicado difundido por el sindicato, Agmer explicó que la decisión de convocar al paro responde a la preocupación por la situación social, económica y laboral que atraviesan trabajadores y jubilados de la provincia.

“El Gobierno no entiende la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos”, sostuvo el gremio, al cuestionar la postura de la gestión provincial encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Reclamos por condiciones laborales y sistema previsional

Desde la entidad sindical remarcaron que la protesta también apunta a defender el sistema previsional entrerriano y rechazar cualquier modificación que pueda afectar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

“Paramos en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”, expresaron desde Agmer, al advertir sobre un escenario de “empobrecimiento generalizado, deterioro de las condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas”.

El gremio afirmó además que el sector docente sufre de manera directa las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas por el Ejecutivo provincial, situación que —según indicaron— impacta tanto en el ámbito educativo como en la calidad de vida de los trabajadores.

Impacto en las escuelas públicas

La jornada de paro afectará el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de toda Entre Ríos, en una nueva manifestación del conflicto que mantiene el sector gremial con el Gobierno.

La convocatoria se suma a otros reclamos impulsados por sindicatos provinciales que vienen expresando preocupación por la situación económica, salarial y previsional.

Con esta medida, Agmer vuelve a poner en agenda el debate sobre el sistema jubilatorio entrerriano y las condiciones laborales docentes, en un contexto de fuerte discusión política y social en la provincia.