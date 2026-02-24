Tras el congreso realizado este lunes por la mañana, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entidad de base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), confirmó su adhesión al paro nacional docente y resolvió llevar adelante acciones locales y departamentales en el marco de la medida de fuerza.

La decisión se enmarca en la convocatoria a un paro de 24 horas dispuesto por Ctera para el lunes 2 de marzo, en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente nacional, mayor financiamiento educativo y en rechazo al proyecto denominado Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional.

Rechazo a la oferta salarial

Por la tarde, Agmer participó de la primera reunión paritaria del año junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta salarial que no logró el aval de los gremios.

La oferta consistió en:

Una suma no remunerativa y no bonificable de 45.000 pesos para docentes activos.

30.000 pesos para docentes pasivos.

La continuidad del bono de 25.000 pesos para quienes cuentan con 10 años de antigüedad.

Un incremento del 50% en el concepto de Ayuda Escolar.

Tras analizar la propuesta, los sindicatos la rechazaron por considerarla insuficiente y se declararon en “estado de beligerancia”, figura contemplada en la Ley de Paritarias Docentes que obliga al Ejecutivo a volver a convocar a los representantes gremiales en un plazo no mayor a cinco días.

La medida de fuerza de Ctera

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina resolvió el paro en un congreso extraordinario realizado el viernes pasado. La entidad, conducida por Sonia Alesso, definió un plan de acción que incluye no sólo el reclamo salarial sino también la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto destinado al área.

Durante el encuentro, se reiteró además el rechazo a “toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, así como la exigencia de condiciones dignas de trabajo, mejoras en infraestructura escolar, recursos pedagógicos adecuados, conectividad y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

En relación con el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el presidente Javier Milei, la central sindical anunció que durante todo el mes de marzo impulsará acciones para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Advertencia de los gremios de la CGT

Por su parte, los sindicatos docentes enrolados en la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias”, y remarcaron la “grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.