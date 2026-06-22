La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió convocar a un paro de actividades para el próximo 24 de junio, en reclamo de una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno provincial y en rechazo a la reforma previsional que actualmente genera preocupación entre distintos sectores de trabajadores.

La medida de fuerza coincidirá con la jornada de protesta impulsada por la Multisectorial provincial, que prevé movilizaciones en distintos puntos estratégicos de Entre Ríos para manifestar su rechazo a posibles modificaciones en el sistema jubilatorio.

Críticas a la última paritaria

Desde el principal sindicato docente de la provincia cuestionaron los resultados de la negociación salarial desarrollada durante mayo y calificaron aquel acuerdo como un “fracaso”.

Según expresaron, los incrementos otorgados resultaron insuficientes frente al avance de la inflación y no lograron revertir la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los trabajadores de la educación.

El gremio recordó además que días atrás había solicitado formalmente una nueva convocatoria a la mesa paritaria, luego de conocerse los últimos índices inflacionarios, sin obtener hasta el momento una respuesta por parte del Ejecutivo provincial.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

Agmer sostuvo que la situación salarial de los docentes requiere una discusión “urgente e impostergable” y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan tanto trabajadores activos como jubilados.

Entre los argumentos expuestos, el sindicato señaló el creciente endeudamiento de los docentes, la necesidad de recurrir al pluriempleo para complementar ingresos y la sobrecarga laboral que enfrentan muchos trabajadores del sector.

Para la organización gremial, estos factores configuran un escenario que consideran cada vez más complejo y que demanda respuestas concretas por parte del Gobierno provincial.

Rechazo a la reforma previsional

Otro de los ejes centrales del reclamo es la preocupación por una eventual reforma previsional. Desde Agmer sostienen que cualquier modificación que implique una reducción de derechos o ingresos para trabajadores y jubilados agravaría aún más la situación económica del sector.

Por ese motivo, el paro del 24 de junio se desarrollará en conjunto con las acciones impulsadas por la Multisectorial, que viene manifestando su rechazo a posibles cambios en el sistema previsional entrerriano.

Otros planteos

Además del reclamo salarial y previsional, el gremio incluyó entre sus demandas la actualización de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Desde la conducción sindical señalaron que la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje requiere no solo una recomposición de los salarios docentes, sino también recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las escuelas y la atención de los estudiantes.