La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del gremio, luego de analizar el estado de la negociación paritaria con el Gobierno provincial. Desde Agmer sostuvieron que el Poder Ejecutivo volvió a frustrar el proceso de diálogo al disponer por decreto el aumento salarial, tras el rechazo sindical a la última propuesta presentada.

La medida de fuerza había sido anticipada por el sindicato, que en las últimas semanas advirtió que el reinicio del ciclo lectivo estaba condicionado a la evolución de las negociaciones salariales.

La propuesta del Gobierno

En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un incremento del 3% para julio y otro 4% para septiembre, actualizando la base de cálculo salarial.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó además que la propuesta contempla elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente. También incluye aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria de cada trabajador.

La oferta fue rechazada por Agmer, que la consideró insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los docentes.

Los argumentos del gremio

A través de un comunicado, la conducción sindical cuestionó la decisión del Gobierno de otorgar el incremento mediante decreto y afirmó que esa medida implica el fracaso de la negociación colectiva.

"Luego de los debates dados en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de nuestro sindicato y la decisión arbitraria del Gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, Agmer definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de junio", expresó la entidad.

Asimismo, el gremio señaló que la medida busca reclamar "salarios dignos para la docencia entrerriana" y exigir ámbitos de negociación que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde con la situación del sector.

En el mismo documento, Agmer reiteró su rechazo a la política salarial del Ejecutivo y manifestó su oposición a "todo ajuste en Educación".

Con la confirmación del paro, el regreso a las aulas previsto para el lunes quedará interrumpido en gran parte de las escuelas públicas entrerrianas, mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.