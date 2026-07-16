Agmer anunció un paro docente y no habrá inicio de clases tras el receso invernal
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió convocar a un paro de 24 horas para el próximo lunes 20, por lo que no se retomarán las clases en las escuelas públicas de la provincia tras el receso invernal.
La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales del gremio, luego de analizar el estado de la negociación paritaria con el Gobierno provincial. Desde Agmer sostuvieron que el Poder Ejecutivo volvió a frustrar el proceso de diálogo al disponer por decreto el aumento salarial, tras el rechazo sindical a la última propuesta presentada.
La medida de fuerza había sido anticipada por el sindicato, que en las últimas semanas advirtió que el reinicio del ciclo lectivo estaba condicionado a la evolución de las negociaciones salariales.
La propuesta del Gobierno
En la última reunión paritaria, el Gobierno provincial ofreció un incremento del 3% para julio y otro 4% para septiembre, actualizando la base de cálculo salarial.
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó además que la propuesta contempla elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso vigente. También incluye aumentos de entre 20% y 28% en los conceptos de Fopid y Conectividad, según la carga horaria de cada trabajador.
La oferta fue rechazada por Agmer, que la consideró insuficiente para recomponer el poder adquisitivo de los docentes.
Los argumentos del gremio
A través de un comunicado, la conducción sindical cuestionó la decisión del Gobierno de otorgar el incremento mediante decreto y afirmó que esa medida implica el fracaso de la negociación colectiva.
"Luego de los debates dados en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de nuestro sindicato y la decisión arbitraria del Gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial, Agmer definió convocar a un paro de 24 horas para el lunes 20 de junio", expresó la entidad.
Asimismo, el gremio señaló que la medida busca reclamar "salarios dignos para la docencia entrerriana" y exigir ámbitos de negociación que permitan avanzar en una recomposición salarial acorde con la situación del sector.
En el mismo documento, Agmer reiteró su rechazo a la política salarial del Ejecutivo y manifestó su oposición a "todo ajuste en Educación".
Con la confirmación del paro, el regreso a las aulas previsto para el lunes quedará interrumpido en gran parte de las escuelas públicas entrerrianas, mientras continúa abierto el conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.