La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el principal sindicato docente de la provincia, anunció un paro de 48 horas para este jueves y viernes, en reclamo de una recomposición salarial y de la reapertura inmediata de la paritaria con el Gobierno provincial.

Bajo la consigna “la docencia entrerriana no puede esperar más”, la conducción gremial cuestionó al Ejecutivo de Rogelio Frigerio por no convocar a una nueva instancia de negociación y sostuvo que los salarios docentes quedaron nuevamente por debajo de la evolución de los precios.

La medida fue definida por la Comisión Directiva Central de Agmer y se plantea como una respuesta a lo que el sindicato considera una falta de respuestas concretas frente al deterioro salarial.

Agmer denuncia una pérdida salarial del 16,1%

En el documento difundido para fundamentar la medida, Agmer sostiene que la docencia entrerriana atraviesa una “profunda crisis económica”.

Según el cálculo presentado por el gremio, la pérdida salarial frente a la inflación alcanzó el 16,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

El sindicato cuestionó además el rumbo de la política salarial provincial y sostuvo que, a casi tres años del inicio de la gestión de Frigerio, el Gobierno continúa “en deuda con la docencia entrerriana”.

En ese marco, reclamó una recomposición salarial real que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

El gremio cuestiona el aumento de julio

Uno de los principales argumentos de Agmer está relacionado con la evolución de los salarios durante este año.

El sindicato afirmó que el aumento correspondiente a julio fue de 3% y aclaró que, según su planteo, no hubo otro incremento incorporado con los haberes de agosto.

Además, sostuvo que en lo que va de 2026 los salarios acumularon una mejora del 6,6%, frente a una inflación del 22,7%.

“Ante esta situación, es urgente una recomposición salarial real”, planteó la organización sindical.

Reclamo por los salarios docentes y la situación de los jubilados

Agmer también vinculó el reclamo salarial con otras cuestiones que considera centrales para el sistema educativo entrerriano.

Entre ellas, mencionó la necesidad de avanzar en un proceso de blanqueo de montos no remunerativos, al advertir que los componentes salariales “en negro” afectan particularmente a los jubilados y tienen impacto sobre la obra social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Desde el gremio reclamaron que la discusión salarial vuelva a desarrollarse en el ámbito de la paritaria y que el Ejecutivo presente una propuesta que permita recomponer los ingresos frente a la inflación.

Agmer se suma al reclamo de las universidades nacionales

El paro docente entrerriano también tendrá una dimensión nacional.

Agmer expresó su respaldo a las medidas de fuerza impulsadas por las comunidades universitarias del país, vinculadas con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su comunicado, el gremio señaló que las universidades llevan más de 300 días de incumplimiento de la norma y cuestionó la falta de fondos para salarios, funcionamiento y becas.

Según Agmer, los docentes universitarios también sufrieron una importante pérdida de poder adquisitivo, que el sindicato estimó en aproximadamente un tercio.

“La docencia necesita respuestas, no discursos”

Con el paro de 48 horas, Agmer busca presionar al Gobierno entrerriano para que convoque nuevamente a los representantes docentes a una instancia de negociación salarial.

La organización sindical cerró su posicionamiento con una consigna que resume el eje de la medida:

“La docencia necesita respuestas, no discursos. Recomposición salarial ya. Paritaria urgente”.

De esta manera, este jueves y viernes no habrá actividad normal en las escuelas entrerrianas alcanzadas por la medida de fuerza convocada por el gremio, mientras el sindicato espera una nueva convocatoria del Ejecutivo provincial para retomar la discusión salarial.