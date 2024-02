La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ha anunciado un paro nacional docente de 24 horas para el próximo lunes, una medida que ha encontrado eco en Agmer, el principal sindicato de docentes de Entre Ríos. Esta decisión impactará en el inicio de clases en la provincia, ya que el lunes no se llevarán a cabo actividades escolares.

El Congreso de Agmer, reunido en Paraná este jueves 22 de febrero, decidió sumarse al paro convocado por Ctera para el 26 de febrero. La razón principal detrás de esta medida es el rechazo a la oferta de aumento salarial por parte del Gobierno de Rogelio Frigerio. Los docentes exigen una propuesta que garantice que los salarios superen los índices de inflación, tomando como referencia el último sueldo percibido. De no obtener una respuesta satisfactoria antes del miércoles, han advertido que realizarán un paro de 48 horas el jueves y viernes de la próxima semana.

Además del aumento salarial, los docentes demandan la apertura inmediata de negociaciones para discutir el incremento de los montos y criterios de liquidación y pago del Código 029, con la expectativa de un aumento para el mes de febrero.

Sin embargo, hay sectores que no se sumarán al paro nacional. Los docentes técnicos agrupados en AMET han decidido no adherirse a la medida, argumentando que tienen una reunión convocada para el martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Andrés Besel, titular del gremio, señaló que si bien consideran insuficiente la oferta salarial del Ejecutivo entrerriano, esperarán los resultados de la reunión del martes antes de tomar medidas adicionales. En caso de no obtener una propuesta satisfactoria o la apertura de espacios de discusión, evaluarán futuras medidas de fuerza.

La situación evidencia la tensión persistente entre los gremios docentes y el Gobierno, así como la importancia de resolver los conflictos salariales y laborales en el sector educativo para garantizar un inicio de clases estable y una educación de calidad.