Con la despedida de enero y la llegada de febrero, la ciudad de Crespo continúa ofreciendo una nutrida agenda de propuestas artísticas, gastronómicas, culturales y deportivas. Organizadas por distintas instituciones locales, las actividades invitan a vecinos y visitantes a disfrutar del verano 2026 en espacios confortables y con alternativas para toda la familia. A continuación, el detalle de la agenda ¡Viví Crespo! para este viernes, sábado y domingo.

Teatro para la calor

El ciclo “Teatro para la Calor” propone nuevas funciones en el Salón Municipal, con espectáculos pensados para compartir en familia y con amigos. Todas las presentaciones son con entrada gratuita, bajo la modalidad voluntaria, reafirmando el carácter abierto y comunitario de la iniciativa.

Sábado 31 de enero

20:00 | Doble sesión de terror: Alicia y Frankestein (Elenco Estable del IMEFAA y Los Gurises de “La Estación”)

(Elenco Estable del IMEFAA y Los Gurises de “La Estación”) 21:00 | ¡Qué Dios nos ayude! (Elenco “Las Sin Miedo”, Adultas Mayores del IMEFAA)

(Elenco “Las Sin Miedo”, Adultas Mayores del IMEFAA) 22:00 | Venecia (Elenco Municipal “Los Ramírez” de General Ramírez)

Domingo 1° de febrero

20:00 | Hamlet / Romeo y Julieta (Elenco Adolescente del IMEFAA)

(Elenco Adolescente del IMEFAA) 21:00 | Suegras Barbara´s (Elenco Municipal “Nunca es tarde” de General Ramírez)

Fiesta Provincial del Pollo

Este sábado, desde las 20:30, el Club Atlético Sarmiento de Crespo celebrará la 14ª Fiesta Provincial del Pollo en el estadio de fútbol “Don César Bione”. La propuesta combina una amplia oferta gastronómica con espectáculos musicales en vivo y la participación de emprendedores locales.

La noche contará con una destacada cartelera artística, con ritmos variados para disfrutar y bailar. Sobre el escenario se presentarán Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y El Brujo Ezequiel.

Deportes en la playa

En el plano deportivo, la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo organiza un Torneo de Beach Vóley, que se disputará el domingo 1° de febrero desde las 9:00. El certamen será en formato 4×4 mixto y con carácter recreativo. Las personas interesadas en inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al 3434 294225.