Desde la Municipalidad de Crespo informaron que durante este primer fin de semana de marzo la ciudad contará con una variada agenda de actividades organizadas por entidades locales. Cultura, deporte y recreación serán protagonistas entre el viernes 6 y el domingo 8, con propuestas pensadas para todas las edades bajo la consigna “¡Viví Crespo!”.

Caminata y tarde activa en el Anfiteatro del Lago

El domingo 8 de marzo, desde las 17:00, se llevará a cabo la actividad “Caminata y tarde activa” en el Anfiteatro del Lago. La propuesta es organizada por la Municipalidad de Crespo y está pensada como un espacio recreativo para disfrutar en familia.

La jornada incluirá una caminata recreativa de aproximadamente tres kilómetros, acompañada por diversas actividades abiertas al público. Durante la tarde habrá feria de artesanos independientes “Hecho en Crespo”, música en vivo, una clase gratuita y abierta de zumba, además de un punto de merienda saludable y un puesto de hidratación.

En el marco del encuentro también se presentará el ciclo de charlas “Pensarnos en Igualdad”, destinado a adolescentes, donde se abordarán temáticas vinculadas a la sexualidad y al cuidado integral.

Muestra de danzas árabes

Otra de las propuestas culturales del fin de semana será la muestra “Postales en Movimiento de Egipto al Mundo”, que presentará Amal Danzas Árabes GR ER.

El espectáculo tendrá lugar el sábado 7 de marzo, desde las 20:30, en el Salón Municipal de Crespo. El valor de la entrada es de $15.000 y pueden adquirirse comunicándose al 3435 07-2846.

Copa Ciudad de Crespo: fútbol femenino

El deporte también tendrá su espacio en la agenda con la tercera fecha de la Copa Ciudad de Crespo de Fútbol, correspondiente a la Primera División femenina.

La jornada se disputará el viernes 6 de marzo en el estadio “Eduardo Stieben Wirth” de la Asociación Deportiva y Cultural, donde La Academia Crack Fútbol Total recibirá al Club Atlético Unión de Crespo.

El partido de Primera División comenzará a las 21:00. Previamente se disputarán encuentros amistosos de las categorías formativas femeninas: Sub 12 (19:00), Sub 14 (19:30) y Sub 16 (20:10).

Torneo de penales por pareja

El viernes 6 también se desarrollará un Torneo de Penales por Pareja, organizado por el Club Atlético Sarmiento de Crespo.

La actividad comenzará a las 20:30 en el predio “Mario Trembecki”, ubicado en calle French y Los Reseros. El valor de inscripción será de $20.000 por dupla y la premiación se distribuirá según el porcentaje de lo recaudado con las inscripciones. Además, habrá venta de choripanes y servicio de cantina.

Llega la Clásica Crespo-Racedo

El domingo 8 por la mañana tendrá lugar la 12ª edición de La Clásica del Ciclismo Entrerriano “Crespo-Racedo”, una tradicional competencia de ruta que reúne a ciclistas de diferentes provincias de la región.

La carrera comenzará a las 8:00 y se extenderá durante toda la mañana con pruebas en distintas categorías. La organización está a cargo del Equipo Ciclistas Master – CALISA.