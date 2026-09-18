Crespo se prepara para despedir el invierno y comenzar a recibir la primavera con una nutrida agenda de actividades. Desde este viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre habrá propuestas culturales, recreativas y deportivas para diferentes edades y públicos.

Uno de los principales atractivos será el tramo final de la Estudiantina 2026, organizada por la Municipalidad de Crespo y destinada a los jóvenes de la ciudad.

Este sábado 19, desde las 9:30, el Campo de la Tradición será escenario de los certámenes de Pollo al Disco y Ensalada de Fruta, con participación de las categorías A y B.

El cierre llegará el domingo 20, desde las 17:00, frente al Área de la Juventud, en el edificio del Centro Recreativo y Cultural Ferroviario de calle 3 de Febrero. Allí se desarrollarán el Desfile de Carrozas, las Coreografías y la Premiación.

Música para celebrar los 125 años de la Sociedad Italiana

La Sociedad Italiana de Crespo continuará este viernes con los festejos por sus 125 años de historia. Desde las 20:30 habrá un espectáculo de música en vivo en su sede.

Actuarán Gustavo Reynoso Trío, Sandra Heimbügner y Emanuel Rodríguez Cramaro. La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de buffet.

Lectura y humor durante el sábado

La Biblioteca Popular Orientación tendrá este sábado, desde las 10:00, un nuevo encuentro de su Club de Lectura. En esta oportunidad, la conversación estará centrada en La cama de Aurelia, de Arnaldo Calveyra, bajo la coordinación de la profesora Milena Frank.

Por la noche, desde las 21:00, llegará al Salón Municipal “Exceso de gracias saturadas”, espectáculo de Humorúsica que rinde tributo a Les Luthiers.

El grupo paranaense cuenta con más de 15 años de trayectoria y ha llevado su propuesta a diferentes escenarios del país. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Osvaldo Chiappesoni, San Martín 992, y a través de Passline.

Feria para recibir la primavera

El domingo también habrá una alternativa para disfrutar al aire libre. Desde las 16:00, en Plaza Sarmiento, se desarrollará la Segunda Feria de Septiembre, organizada por Artesanos Independientes “Hecho en Crespo”.

La propuesta permitirá recorrer los puestos y conocer diferentes producciones realizadas por emprendedores y artesanos locales.

Un fin de semana cargado de deportes

La programación deportiva comenzará este viernes a las 22:00, cuando la categoría Sub 18 de vóleibol de la Escuela Municipal de Crespo reciba a Echagüe en el estadio Arena Celeste de la Asociación Deportiva y Cultural, por el Torneo Oficial de la Asociación Paranaense.

El sábado, desde las 10:00, el mismo escenario albergará el 3º Encuentro Recreativo de Newcom, organizado por el Centro de Educación Física Nº 38 de Crespo para las categorías Mixto +60 y Femenino +50. Los asistentes podrán colaborar con alimentos no perecederos que posteriormente serán donados.

También durante sábado y domingo se disputará un torneo de tenis femenino en la Asociación Deportiva y Cultural, para las categorías B2, C1 y C2. Ambas jornadas comenzarán a las 9:00.

El básquet masculino tendrá actividad el sábado con Unión “B” frente a Estudiantes “C”, desde las 13:00, por el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense.

Las divisiones formativas masculinas de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña también jugarán la quinta fecha del Clausura “Gurises”. En Crespo habrá encuentros entre Unión verde y Sarmiento rojo; Sarmiento blanco y Cultural celeste; y Cultural blanco frente a Viale FBC. La actividad comenzará a las 13:00.

Por el Torneo Clausura femenino de Primera División, San Rafael recibirá a Viale FBC desde las 16:30 en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

La jornada del sábado concluirá con básquet femenino. Desde las 21:00, Unión recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú por la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial Femenina de Mayores.

Domingo con vóleibol y fútbol

El domingo, el equipo Sub 12 Inicial de la Escuela Municipal de Crespo será local en el Arena Celeste. A las 9:00 enfrentará a Neuquén de Paraná y a las 11:00 jugará ante Estudiantes negro. Entre ambos partidos, desde las 10:00, se medirán Neuquén y Estudiantes.

Finalmente, la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña tendrá dos cruces en Crespo: Cultural recibirá a Sarmiento en el estadio Eduardo Stieben Wirth y Unión será local ante Viale FBC en el Mundialista 25 de Agosto.

La programación comenzará a las 12:45 con Sub 20, continuará con Sub 17 y finalizará con los encuentros de Primera División.

De esta manera, Crespo tendrá tres jornadas con alternativas para diferentes públicos, combinando las últimas actividades de la Estudiantina, propuestas culturales, espacios al aire libre y una amplia cartelera deportiva para despedir el invierno y comenzar a recibir la primavera.