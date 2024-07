Victoria.- La directora de Cultura Municipal, Fabiana Manassali se refirió a las diversas actividades que se estarán desplegando a lo largo de estas próximas dos semanas, viabilizadas por esta agenda de Cultura en Acción, una iniciativa enriquecida por el aporte de las áreas Turismo y Producción.

“Respecto de este receso escolar, sabemos que cuando planificamos una agenda además del turista, también involucramos a los niños de la ciudad y familias del sector docente, así que armamos un cronograma con películas taquilleras para el lunes, martes y miércoles, a la par de alternativas en biblioteca (dentro y en el sector del parque), el CIC, en plazas del Quinto Cuartel y Libertad, ubicando los eventos más grandes en zona de la Vieja Estación, que se está poniendo en valor en este momento, hecho que aprovecharemos para desplegar allí esa movida”, dijo la entrevistada a Paralelo 32.

— ¿Cómo se da esa mixtura entre alguien que estuvo y está en el escenario, con este rol de planificar acciones culturales para la ciudadanía?

— “Isa (Castagnino) confió mucho en mí, es algo que valoro y agradezco. Por lo que, como en su momento ella me escuchó, hoy tengo esa receptividad hacia distintas voces y actores de nuestra cultura. Sugerencias de qué si y qué no, aportes de artistas y el ciudadano común, iniciativas de privados, tratamos de canalizarlas para darle diversidad a la oferta de la ciudad en esta área tan sensible de la expresión”, y añadió: “buscamos así que sean espacios gratuitos y al aire libre, a la par de los que se desarrollan en ámbitos cerrados y/o de privados. También hay cuestiones que se están proyectando a largo plazo, y quizás no se vean desplegadas en invierno, pero hay un trabajo a conciencia para que se concreten varias líneas de trabajo”.

Además del teatro, donde interviene Martín Almada, La directora de Cultura dijo que está previsto un cierre de vacaciones invernales con los talleristas municipales. “Vamos tomando nota de lo que se necesita, si bien no cubrimos todo hoy, insisto, seguiremos avanzando en esa líneas en lo que resta del año, también con despliegue en los primeros días de primavera”.

— ¿Hasta qué punto el clima y la ola de frío condiciona?

— “Este cronograma está pensado para darle la mayor preponderancia a nuestros espacios al aire libre, si bien sabemos que el frío condiciona, queremos aprovechar ese valor y belleza de la ciudad, la mayor parte del tiempo; como respuesta a los espacios cerrados, el Cine Teatro estará abierto todos los días, porque a la cartelera especial municipal, se le dará continuidad con la que aporta el espacio INCAA como tal, pero es una realidad que Victoria no tiene tantos lugares cerrados y amplios para eventos desde la Municipalidad, cuestión que tenemos en la lista de proyectos para trabajar desde la gestión”.

Cronograma

• Sábado 6: Encuentro de Yoga en la Vieja Estación, de 11 a 18 horas. Clases y charlas en vivo. Meditación grupal. Feria Manos Victorienses.

• Domingo 7: —Tour religioso desde las 10 horas. Salida Plaza San Martín. Costo 1.000 pesos.

—Teatro infantil Los Alterados “Cine Teatro Victoria” a partir de las 15:30 a 16:30 horas.

• Lunes 8: Cine Gratis: 15 hs Kung Fu Panda 4; 17 horas Patos!; 19hs. Tarot.

• Martes 9: Día de la Independencia en calle Chulengo Nuñez y Parque Costanera desde las 10 horas a las 18. Acto Oficial- patio gastronómico- shows en vivo- juegos infantiles.

• Miércoles 10: Cine gratis: 15hs. Patos!; 17 hs. Kung Fu Panda 4; 19 hs. Tarot.

• Jueves 11: —Actividad para niños en la Biblioteca Municipal a las 15 hs.

—Circuito histórico peatonal a las 16 hs.

• Viernes 12: —Búsqueda del tesoro (histórico) 11 hs. Inicio Ezpeleta 12.

—Clase de baile libre y gratuita con la prof. Belén Zalazar. Plaza XX de Septiembre del Quinto Cuartel desde las 15 hs. Hasta las 16:30 hs.

—A dibujar para niños y jóvenes. Plaza XX de septiembre del Quinto Cuartel de 16 a 17 hs.

• Sábado 13: —Bici aventura Victoria-Antelo. Salida Vieja Estación a las 12hs. Hasta las 17:30 hs. Patio gastronómico-feriantes Manos Victorienses- Clases de baile en vivo. Actividades para niños.

—Ciclo Cultura en Acción: Cine Teatro Victoria desde las 20 a las 22hs. Homenajes-danza en vivo-música en vivo.

• Domingo 14: —Tour religioso desde las 10hs. Salida desde Plaza San Martín. Costo 1.000 pesos.

—Fiesta de San Benito. Organiza Capilla San Benito del Quinto Cuartel.

• Lunes 15: Cine gratis a las 15-17 y 19 horas (cartelera a confirmar).

• Martes 16: —Cine gratis a las 15-17 y 19 horas (cartelera a confirmar).

—Actividad literaria para niños y jóvenes en el CIC, a partir de las 15hs.

—Circuito histórico peatonal a las 16 hs.

• Miércoles 17: Cine gratis a las 15-17 y 19 horas (cartelera a confirmar).

• Jueves 18: —Clases de baile libre y gratuita, prof. Maira Castañeda. Plaza Libertad de 15 a 16:30 hs.

—Búsqueda del tesoro (histórico) 11 hs. Inicia en Ezpeleta 12.

—A dibujar, para niños y jóvenes. Plaza Libertad, de 16 a 17 hs.

• Viernes 19: Actividad biblioteca municipal. Rincón de juegos, lectura y dibujo. Desde las 15 a las 17 hs.

• Sábado 20: Bingo musical y bandas de Rock en vivo. Vieja Estación desde las 13 a las 17:30. Feria Manos Victorienses- Patio Gastronómico-Música en vivo-juegos para niños (Martín Almada).

• Domingo 21:— Tour Religioso desde las 10hs. Salida desde Plaza San Martín. Costo 1.000 pesos.

—Muestra de invierno Talleres y ensambles municipales. Cine Teatro Victoria de 19 a 20:30 hs.

• Sábado 27: Teatro Infantil “Los Alterados”. Galpón Vieja Estación, desde las 16 a las 17:30hs.

• Domingo 28: Tour Religioso desde las 10 hs. Salida desde Plaza San Martín. Costo 1.000 pesos.

• Lunes 29: Día de la Cultura Nacional. Actividad Cultural.