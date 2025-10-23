AFS Voluntarios Crespo lanzó una convocatoria para que familias de la ciudad y localidades cercanas ofrezcan su hogar a estudiantes de intercambio de Italia, Suiza y Tailandia. Los jóvenes arribarán en febrero de 2026 con el objetivo de sumergirse en la cultura local, mientras que las familias podrán vivir una enriquecedora experiencia de convivencia internacional.



Victoria Cépeda, presidenta de AFS Voluntarios Crespo, detalló esta iniciativa en el programa Crespo en Vivo (que se emite por Boing 93.7 Crespo y streaming). La organización busca hogares para los jóvenes extranjeros y trabaja también con voluntarios de Ramírez. Cépeda destacó que la experiencia de acoger o enviar estudiantes genera "emociones y aprendizajes".



Actualmente, AFS Crespo necesita tres familias para estudiantes provenientes de Italia, Suiza y Tailandia. Hasta la fecha, ninguno de ellos cuenta con un hogar asignado, por lo que la publicación de sus perfiles en redes sociales ya comenzó para facilitar el proceso.



Las familias interesadas en ser anfitrionas deben cumplir con las "tres C" fundamentales que promueve AFS: Casa, Comida y Cariño. El equipo de voluntarios realiza entrevistas presenciales para conocer a cada núcleo familiar y detallar las características del programa de intercambio.



Cépeda enfatizó que el idioma no representa un impedimento para la participación. "Siempre decimos que el idioma pasa a segundo plano. A veces incluso es mejor no conocerlo, porque así el estudiante aprende más rápido", explicó la líder de la organización.



El grupo de voluntarios de AFS en Crespo mantiene reuniones mensuales y participa activamente en instancias de formación a nivel nacional e internacional. Recientemente, concluyeron una capacitación en Córdoba, mientras otra voluntaria se encuentra en Guatemala. También capacitan a las familias y a los estudiantes para un acompañamiento constante durante toda la experiencia.



El programa de intercambio no solo trae jóvenes a la región, sino que también envía estudiantes locales al mundo. Actualmente, Mariana Ríos, una joven crespense, participa en un intercambio en Bélgica, incluyendo un encuentro sobre la paz en Bruselas. Para el próximo año, ya hay confirmados dos estudiantes de la zona: uno de Ramírez con destino a Grecia y un joven de Crespo que viajará a Costa Rica.



Victoria Cépeda agradeció el apoyo del área de Juventud de la Municipalidad de Crespo, que les facilita espacios para reuniones y orientaciones. Las personas interesadas en obtener más información y postularse pueden contactarse a través de la cuenta de Instagram de la organización: @afscrespo.