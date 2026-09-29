Crespo.- Cinco nuevos estudiantes de intercambio llegaron a Crespo, por intermedio de AFS Programas Interculturales, para vivir una experiencia intercultural y compartir durante los próximos meses la vida cotidiana de nuestra comunidad. Los jóvenes provenientes de Canadá, Francia e Italia ya se incorporaron a distintas instituciones educativas locales.

Ellas son: Florence de Canadá, que quedó alojada con la familia de Andrea Grasmick; Claudia, con la familia de María Godoy, y Caterina, con la familia de Mariela Mansilla, ambas de Italia, asisten al Instituto Sagrado Corazón D-5. Mientras que otra italiana, Greis, alojada con la familia de Roxana Haberkorn, asiste al Instituto Comercial Crespo. Por su parte, Clément de Francia, con la familia de Marisa Álvarez, concurre a la Escuela Nº 60 ‘Bicentenario’,

Además de continuar con sus estudios, los jóvenes tendrán la posibilidad de aprender o mejorar el dominio del castellano, conocer nuestras costumbres, cultura y formas de vida, acompañados por las instituciones educativas y las familias que forman parte del programa.

Desde AFS Crespo destacaron la importancia del acompañamiento de las familias y escuelas para hacer posible estas experiencias de intercambio y recordaron que continúa abierta la convocatoria para familias que quieran hospedar a estudiantes internacionales.