En diálogo con FM Boing y Paralelo 32, la voluntaria Victoria Cepeda explicó la situación del estudiante y la importancia de que pueda completar su experiencia de intercambio dentro de un entorno familiar. “Estamos buscando una familia que lo reciba en esta etapa final, que pueda brindarle contención y permitirle vivir la dinámica cotidiana de un hogar argentino”, señaló.

Nicolo, oriundo de una localidad cercana a Venecia, llegó al país como parte de un programa de intercambio y eligió Argentina motivado por su cultura, su gastronomía y el deporte. “Siempre quise venir por el asado y por el rugby, que empecé a practicar a los 17 años”, contó durante la entrevista.

Actualmente, el joven asiste a la Escuela Nº 70 San José de Crespo y participa en actividades deportivas en el club Unión. Según relató, su adaptación fue rápida, a pesar de no dominar inicialmente el idioma. “Tenía una base muy mínima de español, pero como el italiano es parecido, lo aprendí rápido. Además, me gusta mucho hablar y conocer gente”, explicó.

Desde AFS destacaron que no existen requisitos estrictos para ser familia anfitriona. “Siempre decimos nuestras ‘tres C’: casa, comida y cariño. No hace falta una familia tipo; pueden ser parejas, personas solas o familias con distintas conformaciones”, indicó Cepeda. También remarcó que la experiencia es enriquecedora tanto para el estudiante como para quienes lo reciben.

Nicolo permanecerá en el país hasta mediados de julio, por lo que la organización busca una familia que pueda alojarlo durante este período final. “La idea es que pueda cerrar su intercambio viviendo plenamente la experiencia cultural, compartiendo el día a día con una familia local”, agregaron.

El estudiante valoró especialmente su estadía en Crespo, destacando la tranquilidad de la ciudad y la cercanía entre sus habitantes. “Me encanta que todos se conocen, es muy diferente a donde vivo yo. Es una ciudad chica, pero muy acogedora”, expresó.

Las personas interesadas en postularse como familia anfitriona pueden comunicarse a través de las redes sociales de AFS Voluntarios Crespo, donde recibirán asesoramiento sobre el proceso.

Desde la organización recordaron además que continúan abiertas las convocatorias para futuras recepciones de estudiantes internacionales y programas de intercambio en el exterior, consolidando el trabajo de AFS en la promoción del intercambio cultural en la región.