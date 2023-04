Paraná.- La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) ha tenido problemas con las prepagas debido a que estas, han quedado atrasadas en los aumentos en el contexto inflacionario actual.

Como resultado, la Femer decidió denunciar los convenios con dichas empresas. “Al hacerlo, tenemos 30 días en los cuales les prestamos servicios y nos sentamos a tratar de llegar a acuerdo. Nos reunimos con las 12 y llegamos a una especie de prórroga con la mayoría”, indicó el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Fernando Vázquez Vuelta.

Si bien la mayoría de las prepagas llegó a una especie de prórroga con la Femer, OSDE no llegó a un acuerdo debido a que no quiere poner los nomencladores solicitados por los médicos, los cuales no llegan en la actualidad a los valores mínimos.

El profesional acotó que “en la Femer estamos nucleados más de 2.000 médicos de toda la provincia, no llegamos a un acuerdo y, por eso, es que estamos atendiendo a los afiliados a esta prepaga como pacientes particulares”.

En cuanto a las obras sociales, el secretario de la entidad, Lautaro Torriani, explicó a ElOnce que se han solicitado los aumentos pertinentes y se está en proceso de negociación, lo que estará atado a las paritarias de cada sector y los valores de inflación acumulados en la economía. Además, el Consejo Directivo de la Femer ya ha establecido que el piso de las subas debe acompañar el porcentaje de inflación.