Crespo– Nuevamente este año, en el marco del desarrollo de su Torneo de Fútbol Infantil Amistad, programado para los días 15 al 17 de febrero, la Asociación Deportiva y Cultural organiza los carnavales de la ciudad, en Avda. Ramírez, frente al club.

El presidente de la subcomisión, Rubén Alba, comentó a Paralelo 32 que se está en pleno proceso de organización de la noche de carnaval con desfile de comparsas y baile, programado para el sábado 16 de febrero donde está confirmada la actuación de la comparsa Litoral Samba Show de Santa Fe, que tiene más de tres décadas de trayectoria, cuenta con reconocidos coreógrafos, vestuarista y maquilladores, como así también con bailarines. Además, con el auspicio del Ministerio de Turismo de la provincia actuarán fusionadas las comparsas Mi Ilusión y Mayita, de los populosos carnavales de Caseros.