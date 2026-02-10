Crespo- A través de sus redes sociales, la Asociación Deportiva y Cultural inició una campaña denominada “Metros Solidarios para la Pile”, con el objetivo de recambiar el techo (carpa) del natatorio.

Solicitan a los interesados (socios, comercios y empresas), la donación de un metro cuadrado, que representa un valor de $20.000, de los 627 m2 a cambiar.

La campaña se inició el pasado lunes 19 de enero y el objetivo es llegar a marzo con nuevos materiales ya adquiridos, para iniciar el armado correspondiente, con vistas a la próxima temporada invernal.

Por consultas interesados pueden comunicarse con Emilce Irigoy, Coordinadora de Subcomisión de Pileta, al 3434161294.

Detalles

El Presidente de la entidad, Gabriel Bernhardt, comentó a Paralelo32 que “La idea es cambiar el total si llegamos con los metros necesarios, a medida que se sumen donaciones. Iremos trabajando por etapas, dependiendo de los paños que lleguemos a cubrir y renovando en principio los que más deteriorados están. Es lona el material que se utiliza y se van armando los tramos correspondientes, evitando así el ingreso de agua y resguardando la pileta. El cálculo que hicimos, en principio, es para el techo, aunque también tenemos que tener en cuenta los laterales y frentes. Pero lo primordial es el techo, la parte que más ´sufre’ por la lluvia o el mal tiempo”.

“Arrancamos recientemente difundiendo en nuestras redes y ahora empezarán los recorridos por empresas y comercios, pidiendo colaboración, mostrando el proyecto en carpetas a través de la Subcomisión de Pileta y con el acompañamiento de la Comisión Central. Seguramente colocaremos banderas de las empresas que hagan las colaboraciones más importantes, es una forma de devolver en parte la ayuda. La gente de a poco se va sumando, cada uno colabora con la cantidad de metros que puede y quiere”, agregó.

“Cultural tiene pileta todo el año. Ahora, para el verano, se desarmó en un fin de semana y al lunes siguiente arrancamos la temporada. La transición fue rápida y seguiremos hasta fines de febrero y los primeros días de marzo. Cuando arrancan las clases se arma la carpa nuevamente, lleva unos días la instalación y ya se empieza otra vez, con los que van en forma particular y también con las escuelas, a través del proyecto denominado ‘Natación en las escuelas’. Cursamos siempre las invitaciones y después cada institución define si se suma. Añoramos que más entidades decidan sumarse. Se arma un cronograma de días y horarios para trabajar correctamente. Cada escuela lleva su profesor y define con qué curso trabajar. En Cultural también tenemos profesores de natación, bañeros, encargados de las piletas”, aclaró Bernhardt.

“Ahora, en verano, dejamos un carril de la pileta que es para utilización de socios que quieren ir a nadar libremente y pagan para hacerlo. Además, se ofrecen clases en diferentes horarios y con profesores. Hay mucho movimiento y también muchos chicos que disfrutan del verano en las piletas, estamos conformes. Tenemos además la Colonia Municipal y la Colonia Sumando Pasos, que están en sus últimos días de actividades”, explicó.

Funcionamiento institucional

“En Cultural toda la gente que practica un deporte debe asociarse, hace varios años es esta la modalidad, la gente entendió, sabe el esfuerzo que demanda mantener el club abierto, en buenas condiciones, con servicios que funcionen. Es necesaria la parte societaria, fundamental para el correcto sostenimiento. Tenemos movimiento siempre. Ya en enero arrancaron algunas disciplinas, como fútbol, pileta, tenis, padel, que siguen prácticamente todo el año”, comentó el presidente de ADyC.

Recordó que “Asumí en septiembre de 2024 y voy hasta septiembre de este año. Veremos si me toca seguir, si hay elecciones o no, si continuamos nosotros y en qué lugar me toca estar. No es sencillo, demanda tiempo, pero me gusta y estoy conforme con lo que estamos haciendo. Veré si me toca continuar al frente o acompañar desde otro lugar. Siempre se van renovando los equipos de trabajo, pero lo importante es la continuidad de proyectos y realizaciones”.

“No es un momento económico sencillo, pero las subcomisiones trabajan bien, siempre surgen ideas para seguir sumando y mantener lo que tenemos, además de encarar el día a día y los proyectos y obras que están en carpeta. Este año queremos mejorar las churrasqueras que se utilizan para nuestro salón de eventos, porque se van deteriorando con el paso del tiempo y estamos trabajando en el gimnasio y el salón donde se practica ‘Acrotelas’, mejorando esos espacios. Es un año especial, Cultural festeja sus 85 años en mayo y queremos preparar una celebración, por lo que estamos intercambiando ideas para definir qué hacer, seguramente con propuestas durante todo el año. El club está lindo y es mérito de mucha gente que aporta su tiempo para que todo funcione correctamente”, agregó.