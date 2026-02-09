El espacio interno radical UCR Activa alertó que, de mantenerse la tendencia registrada en enero, la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales en Entre Ríos podría incrementarse más de un 70% durante 2026. Desde el sector, que tiene al abogado Rubén Pagliotto como uno de sus referentes, atribuyeron la situación al retiro de la inversión nacional en infraestructura vial y a la “pasividad” del Gobierno provincial frente al deterioro del sistema de rutas.

Según señalaron en un comunicado, el año 2025 cerró con 133 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que enero de 2026 registró 26 víctimas fatales. “Si esa tendencia se mantiene, la proyección anual superaría las 228 muertes, lo que implicaría un aumento de más del 70% respecto de años anteriores. No es una hipótesis alarmista: es una advertencia basada en hechos”, afirmaron.

Desde el espacio político sostuvieron que la problemática responde a causas estructurales vinculadas al intenso tránsito que atraviesa la provincia, considerada un corredor estratégico del Mercosur por sus pasos internacionales hacia Uruguay, su conexión con Santa Fe —especialmente el nodo exportador de Rosario— y el vínculo permanente con la provincia de Buenos Aires. A ese movimiento se suman la producción agroindustrial, la actividad avícola y lechera, y el incremento del flujo turístico durante el verano.

“Las rutas entrerrianas soportan una carga que no admite abandono. Sin embargo, el Estado nacional decidió retirar la inversión en obra pública y mantenimiento de rutas nacionales, y el gobierno provincial acompañó esa decisión sin protestar ni exigir lo que corresponde a Entre Ríos”, indicaron.

Reclamo por cambios en las concesiones de rutas

En el documento, UCR Activa también exigió modificar los pliegos de licitación de las rutas nacionales 12 y 14, al advertir que el nuevo contrato de concesión “vuelve a cometer errores graves” al no contemplar la participación de los bomberos voluntarios ni aportes al sistema sanitario provincial.

Según expresaron, muchos cuarteles que intervienen en emergencias sobre corredores concesionados enfrentan deudas operativas mientras las concesionarias “recaudan millones en peajes”, por lo que reclamaron que los contratos incluyan aportes económicos obligatorios para los cuerpos de bomberos y la instalación de servicios médicos permanentes con salas equipadas para estabilizar a víctimas de siniestros.

Saturación de rutas y falta de ferrocarril

El espacio radical vinculó además la creciente peligrosidad del tránsito al predominio del transporte de cargas por camión, situación que atribuyeron al “desguace del ferrocarril” ocurrido en la década de 1990. “La ausencia del tren satura las rutas con camiones de gran porte, las destruye y multiplica el riesgo”, afirmaron, al tiempo que contrastaron esa situación con el avance de la infraestructura ferroviaria en países de la región.

Finalmente, remarcaron que el deterioro de la red vial, la falta de mantenimiento y la ausencia de inversiones en tecnología de monitoreo y seguridad configuran un escenario crítico. “La falta de mantenimiento de las rutas y la ausencia del ferrocarril en Entre Ríos se paga con vidas humanas. Y la ausencia del Estado, también”, concluyeron.