Los organismos internacionales de monitoreo climático coinciden en una tendencia que comienza a generar atención en la región: el fenómeno El Niño se está fortaleciendo y podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte durante los próximos meses.

Así lo informó el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que realiza un seguimiento permanente de las condiciones climáticas y oceánicas por la influencia directa que estos fenómenos tienen sobre la cuenca del río Uruguay.

Según la actualización correspondiente al mes de junio, existe alrededor de un 60% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia fines de 2026. A eso se suma un 20% de posibilidades de que sea fuerte y un 10% de que se manifieste con intensidad moderada.

¿Qué significa esto para Entre Ríos?

Los especialistas explicaron que, independientemente de la intensidad definitiva que alcance el fenómeno, los efectos sobre el caudal del río Uruguay comenzarían a sentirse entre septiembre y octubre, prolongándose hasta marzo o abril del próximo año.

Durante ese período aumenta la probabilidad de registrar aguas altas y, en consecuencia, eventos de crecidas que podrían afectar a las poblaciones ubicadas dentro del valle de inundación del río.

Si bien aclaran que aún no es posible anticipar cuándo podrían producirse esos eventos ni cuál sería su magnitud, los antecedentes históricos muestran que los años con un Niño muy fuerte suelen estar asociados a una o más crecientes importantes entre la primavera y el final del verano.

Hoy el río mantiene un comportamiento normal

Desde Salto Grande llevaron tranquilidad al señalar que la situación hidrológica actual corresponde a los valores habituales del invierno.

El nivel del río Uruguay permanece muy por debajo de los niveles de alerta y, por el momento, no se prevén cambios significativos durante la próxima semana.

No obstante, el organismo continúa realizando un monitoreo permanente de la cuenca para administrar el recurso hídrico y emitir alertas cuando las condiciones así lo requieran.

La importancia de la prevención

Frente a este escenario, los técnicos insisten en que la mejor herramienta es la prevención.

Las familias, productores y actividades ubicadas en zonas cercanas al río Uruguay deberán mantenerse informadas a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones que emitan las autoridades locales en caso de registrarse situaciones de emergencia.

Para conocer la evolución del fenómeno, se recomienda consultar periódicamente los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), organismos que realizan el seguimiento de las condiciones climáticas en la región.

Aunque todavía faltan varios meses para el período de mayor impacto previsto, el fortalecimiento de El Niño ya comenzó a ser observado por los especialistas, quienes consideran que anticiparse y planificar resulta clave para reducir las consecuencias de posibles crecidas del río Uruguay.