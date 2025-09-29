Villaguay. El intendente Adrián Fuertes analizó el escenario electoral provincial de cara a los comicios de octubre y advirtió sobre “una clara polarización del oficialismo con la lista del peronismo que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel, que cuenta con un fuerte respaldo de los intendentes y jefes comunales”.

El dirigente peronista remarcó que, en los municipios gobernados por ese espacio político, los intendentes “están trabajando activamente en sus territorios de cara a octubre”, convencidos de la importancia de la elección.

“Es una elección muy importante; necesitamos ponerle un freno a este modelo económico que destruye el aparato productivo, golpea a la clase media y castiga a los sectores más débiles”, sostuvo Fuertes en declaraciones públicas.

Respaldo a la fórmula Bahl–Michel

El intendente de Villaguay destacó que la única lista del peronismo es la que encabezan Bahl y Michel, quienes según dijo lograron consolidar el acompañamiento de la dirigencia territorial.

“Ante esta situación, se está de un lado o se está del otro. La única lista del peronismo es la que encabezan Bahl y Michel. Algunos eligieron restar en vez de sumar, eligieron lo individual por sobre lo colectivo, pero los intendentes y jefes comunales estamos apoyando y acompañando a Bahl y Michel”, enfatizó.

Fuertes concluyó que la campaña se orientará en las próximas semanas a reforzar la presencia territorial, con el objetivo de consolidar el respaldo de los votantes en los municipios y comunas de la provincia.