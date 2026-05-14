Durante la entrevista emitida por Canal 9 Litoral, el dirigente peronista sostuvo que el aumento de la pobreza ya se volvió evidente en las principales ciudades de la provincia y expresó preocupación por el deterioro de las condiciones de vida.

“Veo cada vez más pobreza, cada vez más gente buscando comida en la basura”, afirmó Fuertes al referirse al escenario social actual. Aunque aclaró que en Villaguay no existen personas en situación de calle debido a la escala de la ciudad, aseguró que la problemática golpea con fuerza en centros urbanos más grandes como Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

El jefe comunal también apuntó contra la falta de políticas habitacionales y señaló que el acceso a la vivienda se volvió prácticamente imposible para gran parte de la población. “La gente ni siquiera piensa en poder financiar su vivienda. Las herramientas del Estado para construir una vivienda desaparecieron”, cuestionó, en referencia tanto al gobierno nacional como al provincial.

Fuertes remarcó que sus críticas no responden únicamente a una disputa partidaria, sino a una realidad que, según dijo, incluso es reconocida por sectores del oficialismo. “No es una crítica política. Es evidente. Creo que los mismos dirigentes del oficialismo lo saben”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el intendente advirtió sobre el riesgo de un creciente desencanto ciudadano con el sistema democrático. “Este callejón conduce a un solo lugar, que es un lugar trágico para la sociedad: el descreimiento de la sociedad en la democracia como solución a los problemas”, sostuvo.

Frente a ese panorama, propuso conformar una “mesa de resolución de problemas” integrada por dirigentes oficialistas y opositores para trabajar en soluciones conjuntas que trasciendan las disputas electorales.

En relación al vínculo institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, Fuertes negó conflictos de gestión y aseguró que mantiene diálogo permanente con funcionarios provinciales. “Si me comunico por lo que necesito y no me atiende, les mentiría”, afirmó.

Además, defendió la cooperación política entre distintos espacios y señaló que en Villaguay impulsan experiencias de trabajo conjunto entre oficialismo y oposición. “Si hay algo que la gente valora es cuando los políticos de diferentes partidos se juntan”, indicó.

Buena parte de la entrevista estuvo centrada en la situación interna del peronismo entrerriano y en el escenario político hacia 2027. Fuertes reclamó abrir las estructuras partidarias y permitir una competencia interna amplia. “Estoy absolutamente convencido de que hay que abrir la interna y todos tienen que participar”, expresó.

En ese contexto, mencionó como posibles referencias del justicialismo provincial a dirigentes como José Eduardo Lauritto, Guillermo Michel, Rosario Romero y Juan José Bahillo, entre otros.

“El peronismo tiene una oportunidad corrigiendo los errores”, sostuvo, aunque también reconoció el impacto político de las causas judiciales que involucraron a referentes justicialistas en los últimos años.

“Perdimos la elección del 2021, perdimos la elección del 2023 y perdimos las elecciones del 2025, por varias cosas y quizás esas fueron algunas”, admitió.

A nivel nacional, Fuertes reveló afinidad política con Axel Kicillof, aunque aclaró que las definiciones presidenciales deberán resolverse colectivamente dentro del peronismo. “Sí me gusta el perfil de Axel”, señaló, destacando la gestión del mandatario bonaerense en un contexto económico complejo.

Finalmente, el intendente consideró probable un adelantamiento de las elecciones provinciales y la eliminación de las PASO en Entre Ríos, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la unidad interna del peronismo y prepararse “para el peor escenario”. “Yo trabajo todos los días de mi vida para eso”, concluyó.