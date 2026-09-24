El Centro Cultural La Hendija de Paraná fue escenario este martes 22 de septiembre del conversatorio “Adopción: entre los deseos adultos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, una actividad que puso en debate los desafíos del sistema de adopción en Entre Ríos.

El encuentro fue organizado por La Hendija Ediciones y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), en el marco del Mes de la Adopción, y contó con la participación del defensor general de la Provincia, Maximiliano Benítez.

“Sigue habiendo una visión adultocéntrica”

Durante su exposición, Benítez planteó la necesidad de priorizar la voz y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Sigue habiendo una visión adultocéntrica. Por eso con estas actividades en el Mes de la Adopción buscamos que se pueda escuchar la voz del niño y no únicamente la voz de los adultos”, señaló.

El defensor general sostuvo que la adopción constituye una herramienta para garantizar el derecho de los niños a crecer en una familia y destacó el trabajo realizado por los profesionales que intervienen en el sistema.

Al referirse a la experiencia del Registro de Adoptantes en Entre Ríos, recordó que cuando comenzó a implementarse esperaba una respuesta menor a la que finalmente tuvo. Según explicó, el resultado superó las expectativas, con cerca de 800 niños en adopción, y atribuyó parte de ese proceso al compromiso de los equipos profesionales.

La edad y las características de los niños, uno de los desafíos

Uno de los puntos abordados durante el encuentro fue la diferencia entre las características de los niños que esperan una familia y las preferencias expresadas por muchas personas que se inscriben para adoptar.

Benítez señaló que, a lo largo de los años, se mantuvo una situación en la que “el deseo de las personas que quieren adoptar va a contramano de las características de los chicos en declaración de adoptabilidad”.

Según explicó, existe una mayor disponibilidad de personas interesadas en adoptar niños pequeños y sin problemáticas de salud. Sin embargo, entre quienes esperan una familia hay una proporción importante de niños mayores de 6 años, con alguna discapacidad, necesidades de tratamientos de salud o que forman parte de grupos de hermanos.

Esta diferencia constituye uno de los principales desafíos para el sistema, ya que las posibilidades de adopción no siempre coinciden con las características y necesidades de quienes esperan una familia.

El rol de los registros de adoptantes

Durante el conversatorio también se destacó el proceso de cambios legislativos y jurisprudenciales que modificó el sistema de adopción en Argentina.

Benítez valoró el reemplazo de las denominadas entregas directas por los Registros de Adoptantes, mecanismo que permite establecer un tratamiento igualitario para las personas interesadas en adoptar.

En ese sentido, advirtió sobre la existencia de proyectos legislativos que, según planteó, podrían implicar un retroceso respecto de ese sistema.

Historias y experiencias sobre adopción

Además de Benítez, participaron del encuentro María Spais, secretaria del Registro de Adoptantes; Natividad Martínez Laca, hija adoptiva; y Laura Martincich, directora de La Hendija Ediciones y mamá por adopción.

La participación de distintas voces permitió abordar la adopción desde perspectivas institucionales y también desde experiencias vinculadas directamente con la construcción de familias adoptivas.

Septiembre, Mes de la Adopción en Entre Ríos

La actividad se desarrolló en el marco del Mes de la Adopción en Entre Ríos, establecido por la Ley 11.005.

La normativa dispone que durante septiembre se realicen acciones destinadas a difundir y sensibilizar sobre la adopción y, especialmente, a promover el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.

El conversatorio fue abierto a la comunidad y también contó con la posibilidad de participación virtual.