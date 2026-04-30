Según se informó desde la Comisaría Crespo, el hecho fue alertado a través de un llamado telefónico recibido en la dependencia, lo que motivó el inmediato envío de un móvil policial al lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la menor había quedado debajo del rodado tras el impacto, aunque se encontraba consciente.

El camión era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Aldea Protestante, quien relató que se encontraba detenido en el semáforo sobre calle Rivadavia y que, al iniciar una maniobra de giro hacia la derecha para incorporarse a Irigoyen, escuchó un grito. En ese momento detuvo la marcha, descendió del vehículo y advirtió que la joven se encontraba debajo del camión.

La adolescente, que se movilizaba en bicicleta por calle Rivadavia en el mismo sentido de circulación que el camión, no se habría percatado de la maniobra de giro que estaba anunciando el vehículo de mayor porte, por lo cual terminó casi delante del rodado siendo embestida. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia hacia la Clínica Parque, donde quedó internada. Los primeros informes médicos indicaron que presenta fractura de fémur izquierdo y pelvis, aunque se encuentra estable.

Tras el siniestro, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Asimismo, se solicitó la intervención del gabinete de Accidentología Vial de la Policía Científica, que trabajó en el lugar realizando las pericias pertinentes.

En paralelo, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor del camión, como parte de los procedimientos habituales en este tipo de casos.

En la escena también colaboraron agentes de Tránsito Municipal, quienes asistieron en la organización de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas periciales.