La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas inició este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires su 190ª Junta de Directores, un encuentro clave que reúne a editores y directivos de medios de todo el país para analizar la situación de la industria y delinear estrategias frente a los desafíos actuales.

La apertura estuvo marcada por la exposición del periodista Carlos Pagni, conductor de Odisea Argentina, quien ofreció un análisis del contexto global y local, así como del rol del periodismo en la democracia. La charla fue moderada por Daniel Dessein.

El miedo como factor estructural del presente

Durante su intervención, Pagni planteó que el escenario político y social actual está atravesado por un elemento central: el miedo. “Un motor secreto de la vida humana es el miedo”, afirmó, al advertir que este condiciona decisiones individuales y colectivas.

Según explicó, en un contexto de incertidumbre —marcado, entre otros factores, por el temor a la pérdida de empleo— se intensifica la tendencia a simplificar la realidad. Esta dinámica, agregó, se ve amplificada por las redes sociales, donde proliferan discursos de odio que impactan tanto en la calidad del debate público como en el funcionamiento de la democracia.

Para el periodista, este escenario también interpela directamente a la profesión: el periodismo necesita sostener audiencias sin caer en la banalización de los contenidos. “Es muy difícil equilibrar una cosa y otra”, señaló, al tiempo que recomendó a los jóvenes periodistas resistir la lógica de la urgencia y priorizar el pensamiento crítico.

Economía, reformas y escenario político

En su análisis sobre la Argentina, Pagni planteó interrogantes de fondo sobre la viabilidad de reformas estructurales profundas. Citando al economista Ricardo Arriazu, advirtió que los procesos de ajuste —como la reducción de la inflación— deben considerar sus efectos sobre variables como el empleo y la producción.

“Hacer una reforma radical implica entender que la destrucción es más rápida que la creación”, explicó.

Consultado sobre el futuro político, el periodista sostuvo que existe un consenso social en torno a ciertos valores económicos que hoy representa el presidente Javier Milei, y que eso dificulta el posicionamiento de alternativas tradicionales. En ese sentido, consideró poco probable que una propuesta kirchnerista “clásica” tenga éxito electoral sin transformaciones.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que emerja una nueva opción política: “Puede quedar un hueco que no sea Milei ni el kirchnerismo, una especie de ‘bicho raro’, con cabeza ortodoxa y corazón productivista”.

El desafío de la inteligencia artificial y las plataformas

En el plano institucional, el presidente de ADEPA, Martín Etchevers, presentó su informe con un diagnóstico del sector y los principales ejes estratégicos.

“El periodismo es un termómetro de los climas sociales. Su valor no depende de a quién interpela, sino de su rigor, su honestidad y su compromiso con los hechos”, afirmó.

Etchevers puso especial énfasis en el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial sobre la actividad periodística. Advirtió que el uso de contenidos sin reglas claras ni compensaciones adecuadas plantea un desafío urgente para la industria.

En ese marco, reclamó avanzar en marcos regulatorios que garanticen la protección de la propiedad intelectual, mayor transparencia en la moderación de contenidos y condiciones de competencia más equitativas para los medios.

Libertad de expresión y sostenibilidad del sector

El titular de ADEPA también destacó el rol de la entidad en el diálogo con los distintos poderes del Estado, especialmente en defensa de la libertad de expresión y la sustentabilidad del periodismo profesional.

En relación con el proyecto de reforma del Código Penal anunciado por el oficialismo, subrayó la importancia de preservar el actual sistema de protección para el tratamiento periodístico de asuntos de interés público, en línea con estándares de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Los medios no son un actor más en el ecosistema digital: cumplen una función diferencial en el acceso a la información, el control del poder y la calidad del debate público”, sostuvo.

Innovación, audiencias y futuro

La primera jornada de la Junta combinó deliberaciones institucionales con espacios de capacitación profesional. Se desarrollaron paneles sobre inteligencia artificial, automatización en redacciones, uso de datos para generar ingresos y estrategias de video digital orientadas a audiencias y engagement.

Las actividades continuarán este jueves con la aprobación del informe semestral sobre libertad de prensa en Argentina, nuevas resoluciones y conferencias centradas en economía, innovación y el futuro de los medios locales.

En un contexto de transformación acelerada, el encuentro de ADEPA dejó en claro que el periodismo enfrenta una encrucijada: adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder su esencia, sostener su modelo económico y, al mismo tiempo, reafirmar su compromiso con la verdad y la democracia.