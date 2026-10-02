La Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga (ADAV) de Lucas González celebró sus 50 años con una jornada dedicada a recuperar la historia, las tradiciones y la memoria de las familias que formaron parte de las comunidades de la región.

Las actividades se desarrollaron durante el último fin de semana de septiembre y tuvieron como uno de sus momentos destacados la llegada de la 12.ª Travesía de los Amigos del Carro.

Un recorrido por la memoria de las comunidades

El viernes 25 de septiembre, integrantes de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de Lucas González recibieron a los participantes de la travesía.

Junto con integrantes de la comisión directiva, socios, familias y colaboradores, recorrieron los cementerios de Colonia La Llave, Aldea San Simón y Lucas González.

Durante el recorrido se descubrieron placas y se realizaron homenajes a personas vinculadas con la historia de cada una de estas comunidades.

Al día siguiente, los carreros participaron de los festejos por el aniversario de ADAV y recorrieron las calles de Lucas González, aportando una imagen vinculada con las antiguas formas de vida y las tradiciones de los descendientes de alemanes del Volga.

Como cierre de la travesía se realizó además una representación de antiguas costumbres familiares, recreando el momento en que las familias se reunían para dar su consentimiento al matrimonio de sus hijos.

Un aniversario con reconocimientos

El acto protocolar por los 50 años de ADAV reunió a autoridades, representantes de instituciones, socios, colaboradores y familias vinculadas con la asociación.

Entre los presentes estuvieron el senador Rafael Cavagna, el presidente municipal Luis Alberto Fleischer, el comisario Erwin Pactat, el vicepresidente de FADADAV, Leandro Hildt, integrantes del Honorable Concejo Deliberante y representantes de distintas asociaciones e instituciones.

También participó Armando Schneider, primer secretario de la institución.

Las banderas de ceremonia de diferentes instituciones acompañaron el acto y formaron parte de la celebración.

Durante la jornada se rindió homenaje a expresidentes de ADAV y a familiares de integrantes fallecidos. Además, el pastor Juan Pedro Schab realizó una bendición.

Uno de los momentos del aniversario fue el descubrimiento de placas conmemorativas y la inauguración de la Galería de Presidentes de ADAV, que reúne a quienes estuvieron al frente de la institución desde 1976 hasta 2026.