Luego de la intervención del Estado y de una instancia de negociación sostenida, más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta presentada por la empresa, que establece un cronograma de regularización salarial con la cancelación total de la deuda al 13 de febrero. El acuerdo incluye además el reconocimiento y el pago excepcional de los días no trabajados durante el conflicto.

El entendimiento alcanzado contempla también un esquema de pago para los haberes futuros, brindando previsibilidad tanto a los trabajadores como a la empresa, y garantizando la continuidad productiva de la planta, así como la preservación de las fuentes laborales.

Desde el Gobierno provincial se destacó la predisposición al diálogo demostrada por ambas partes y se subrayó el rol activo del Estado como garante del marco institucional. En ese sentido, se remarcó que la intervención oficial permitió promover una salida responsable al conflicto, aportando certidumbre y estabilidad en un contexto complejo.

Asimismo, se acordó la conformación de una mesa de seguimiento permanente, que tendrá como objetivo monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y sostener un canal de diálogo continuo, a fin de prevenir nuevas situaciones de conflicto en el futuro.

Autoridades provinciales señalaron que “la intervención del Estado permitió encauzar el diálogo, cuidar el empleo y sostener la actividad productiva”, y reafirmaron la decisión del Gobierno de acompañar tanto a los trabajadores como al sector productivo, priorizando el entendimiento, el consenso y la convivencia social.