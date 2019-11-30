Crespo (Paralelo 32).– La poesía hecha canción del ilustre escritor y poeta uruguayo, Mario Benedetti, ‘Por qué cantamos’ elegida para ponerle nombre al Encuentro Anual de Coros de nuestra ciudad, promete un gran espectáculo. Está asegurada la presencia de seis coros de varios años de trayectoria y un nutrido repertorio musical, este sábado 30 de noviembre a partir de las 20:30 en el Salón del Colegio Sagrado Corazón. La entrada es libre y gratuita.

El 18ª Encuentro Nacional de Coros ‘Por qué cantamos’ abrirá con las interpretaciones de los anfitriones, el Coro Municipal del Centenario, dirigido por Eduardo Retamar. Además actuarán el Coro ‘Sueño del Alma’, a cargo de Carlos Stürtz; desde Paraná llegan el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos que dirige Jesús Galiussi y el Coro ‘Mixturas Ensamble’, dirigido por Juan Barbero.

También participará el Ensamble vocal ‘Son Mayor’ de Santa Fe, bajo la dirección de Abel Schaller y el Coral ‘Sol del Carmen’ de Nogoyá, dirigido por Patricia Farías.

Sobre el espectáculo de dos horas de duración, con la actuación de más de 120 coreutas, el director del Coro Municipal del Centenario, prof. Eduardo Retamar, a cargo de la organización, dijo a Paralelo 32 que los coros que integran la programación son muy distintos entre sí, cada uno tiene su estilo y repertorio. “Algunos tienen repertorios académicos, otros de música popular argentina y varían en las propuestas que permitirán brindar un lindo espectáculo de interés general”. Destacó que las agrupaciones invitadas son coros muy serios en el trabajo, con varios años de trayectoria.

En cuanto a la agrupación que dirige, actualmente cuenta con 40 voces que interpretarán música popular latinoamericana, música académica de compositores contemporáneos, interpretando en su presentación un breve repertorio de cuatro temas para dar mayor espacio a que puedan lucirse con más tiempo en el escenario los coros invitados.

En el cierre está previsto, si se logra el ensamble, la interpretación de la canción que da nombre al encuentro “Por qué cantamos”.

Finalmente las formaciones corales compartirán una cena de camaradería, donde se comparten vivencias y la hermandad a través de su vocación por el canto.

Por qué cantamos

Letra: Mario Benedetti

Si cada hora vino con su muerte, / si el tiempo era una cueva de ladrones / los aires ya no eran Buenos Aires, / la vida nada más que un blanco móvil. // Usted preguntará por qué cantamos.

Si los nuestros quedaron sin abrazos, / la patria casi muerta de tristeza / y el corazón del hombre se hizo añicos / antes de que explotara la vergüenza. // Usted preguntará por qué cantamos.

Cantamos porque el río está sonando / y cuando suena el río suena el río. / Cantamos porque el cruel no tiene nombre / y en cambio tiene nombre su destino. / Cantamos porque el niño y porque todo / y porque algún futuro y porque el pueblo. / Cantamos porque los sobrevivientes / y nuestros muertos quieren que cantemos.

Si fuimos lejos como un horizonte, / si aquí quedaron árboles y cielo, / si cada noche siempre era una ausencia / y cada despertar un desencuentro. // Usted preguntará por qué cantamos.

Cantamos porque llueve sobre el surco / y somos militantes de la vida / y porque no podemos ni queremos / dejar que la canción se haga ceniza. / Cantamos porque el grito no es bastante / y no es bastante el llanto ni la bronca. / Cantamos porque creemos en la gente / y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el sol nos reconoce / y porque el campo huele a primavera / y porque en este tallo en aquel fruto / cada pregunta tiene su respuesta.