Roblox y Grooming Argentina presentaron una nueva actualización de la Guía para Padres, una herramienta destinada a brindar información y recursos para que las familias puedan acompañar de manera más segura la experiencia digital de niños y adolescentes dentro de una de las plataformas de videojuegos más utilizadas del mundo.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que ambas organizaciones desarrollan desde 2018 y que fue renovado a comienzos de este año, con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos en entornos digitales y promover hábitos de uso responsables.

Roblox, que durante el primer trimestre de 2026 registró más de 130 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial, incorporó en los últimos años nuevas herramientas de seguridad y control parental. Estas actualizaciones son abordadas en la nueva edición de la guía, desarrollada junto a Grooming Argentina, organización pionera en la lucha contra el grooming y referente internacional en materia de educación digital y protección de las infancias.

Una problemática que requiere compromiso colectivo

El fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro, destacó la importancia de abordar la seguridad digital como una responsabilidad compartida.

“Durante años cometimos el error de pensar que la seguridad digital era un problema exclusivamente tecnológico. Hoy sabemos que proteger a niñas, niños y adolescentes en Internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas”, señaló.

Según explicó, la nueva guía busca ofrecer herramientas concretas para fortalecer la prevención y generar espacios de diálogo entre adultos y menores.

Qué contiene la guía

El material brinda información sobre las principales herramientas de seguridad disponibles dentro de Roblox, incluyendo configuraciones de privacidad, controles parentales y sistemas de verificación de edad que permiten habilitar determinadas funciones de comunicación de acuerdo con la edad de cada usuario.

Además, incorpora recomendaciones sobre ciberseguridad, pautas para detectar situaciones de riesgo y estrategias de prevención orientadas tanto a familias como a educadores.

Otro de los aspectos abordados es el bienestar digital, promoviendo el acompañamiento activo de padres, madres y adultos responsables en la vida digital de niños y adolescentes.

La guía también presenta GAPP, una aplicación desarrollada por Grooming Argentina que permite denunciar posibles casos de grooming de manera rápida y confidencial, además de acceder a canales de orientación y asistencia.

Más allá de la guía

La alianza entre Roblox y Grooming Argentina no se limita al desarrollo de materiales informativos. Durante este año la organización realizó diversas actividades educativas en escuelas y espacios de formación de distintas provincias.

Solo en abril de 2026 se llevaron adelante charlas para más de 195 estudiantes de entre 8 y 13 años en establecimientos educativos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. También se desarrolló una capacitación destinada a 250 docentes y equipos técnicos de la provincia de Jujuy.

Desde Grooming Argentina destacan que la educación y la prevención continúan siendo las herramientas más efectivas para combatir el grooming, delito que consiste en el acoso sexual de menores a través de medios digitales.

Un desafío que involucra a toda la sociedad

Fundada en 2014, Grooming Argentina fue la primera organización del mundo creada específicamente para combatir este delito. Su trabajo se sostiene sobre cuatro pilares: la concientización, la prevención, la capacitación y la asistencia integral a víctimas y familias.

La actualización de la Guía para Padres busca reforzar ese camino, brindando información accesible para que las familias puedan comprender mejor los entornos digitales que utilizan niños y adolescentes y acompañarlos de manera segura.

En tiempos donde gran parte de la socialización, el entretenimiento y el aprendizaje también ocurren en Internet, especialistas coinciden en que la participación activa de las familias sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir situaciones de riesgo.