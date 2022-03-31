El ciclo teatral que se lleva adelante en La Vieja Usina, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone para la primera quincena de abril dos obras paranaenses con artistas mujeres como protagonistas, tanto desde las temáticas como desde las personas que integran las grupalidades.

A partir del mes de abril, los Domingos de Teatro comenzarán a las 20 hs. El ingreso, con entrada gratuita, es por orden de llegada.

El domingo 3 de abril, se presentará “Las Noras”,una obra que toma la última escena de Casa de Muñecas de Ibsen como pretexto para este recorrido escénico: el final como punto de partida.

El 10 de abril, será el turno de “Conejas”, un ejercicio de arqueología personal puesto en escena, fruto de una intensa indagación sobre los procedimientos creativos de una actriz bailarina devenida también en dramaturga de su propio universo poético.

Sobre “Las Noras”

Dice la sinópsis del espectáculo: “Noras modocitas y cabales. O Noras terriblistas. O felices. O sumisas. O rebeldes descocadas. Nadie, nunca, ninguna de nosotras, tendría que temer salir al mundo. Por eso, allá van Las Noras, entre el humor y canciones, para hablar de una mujer que puede ser todas”.

Ficha técnica

Intérpretes: Antonella Fernández Pabón, Paula Righelato, Gisela Reyna y Marcela Acosta

Vestuario: Dani Rudel

Asesoramiento vocal: Silvia Salomone

Asistencia: Analía Alassia

Fotografías y filmación: Ivo Betti

Dirección: Nadia Grandón