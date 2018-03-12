El martes 13 de marzo, a las 10 horas, se realizará el acto de apertura de la Fiesta Provincial de Teatro – Entre Ríos 2018, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Las palabras iniciales estarán a cargo del representante en Entre Ríos del Instituto Nacional del Teatro, Santiago Marcos, la secretaria de Turismo y Cultura de Entre Ríos, Carolina Gaillard, y el director general de Gestión Cultural, Germán Andrés Gómez.

La Fiesta Provincial de Teatro – Entre Ríos 2018 se desarrollará en Paraná del martes 13 al sábado 17 de marzo y contará con la participación de 20 elencos. Un jurado ad hoc seleccionará la obra que representará a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Teatro que tendrá sede en Rosario en el mes de mayo.

Tras el acto de apertura subirá a escena la obra “Transforma Bestias”, del grupo santafesino La Gorda Azul, galardonados en la Fiesta Nacional del Teatro 2017 con el Premio a la Trayectoria Regional.

El valor de las entradas para los espectáculos será de 70 pesos, y se podrán adquirir en las boleterías habilitadas en cada sala, una hora antes de las funciones.

La Fiesta Provincial de Teatro – Entre Ríos 2018 es organizada por el Instituto Nacional del Teatro, en conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos.