MARTES 16: MUESTRA DE BANDERAS

¿Qué? Muestra itinerante de banderas y escudos de la República Argentina

¿Cuándo y dónde? La inauguración será el martes 16 de mayo, a las 20:30 horas en la Sala Eva Perón. Luego, la muestra estará habilitada del miércoles 17 hasta el 29 de mayo, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas, sábados y domingos de 17:00 a 19:00 horas,

¿Por qué ir? Es una exposición única en su tipo, 60 serán las banderas que se exhibirán en la sala. Todos esos emblemas, que desde hace más de 10 años recorren el país, se confeccionan en forma artesanal en los talleres de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí también se pintan los escudos y banderas de todos los países. Habrá banderas provinciales, históricas (como la utilizada por el Gral. San Martín en 1817, durante el Cruce de los Andes), de los Pueblos Originarios, Escudos provinciales y de capitales de provincias, serán expuestos para que la comunidad pueda conocer y disfrutar. Es con entrada libre y gratuita. Para reservar turno de visita o consultas, comunicarse al 154383060.

¿Quién Organiza? Municipalidad de Crespo con el auspicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VIERNES 19: LAS VOCES DE MONTIEL EN ‘ENTRE RÍOS CANTA EN CRESPO’

¿Qué? Inicio del Ciclo ‘Entre Ríos Canta en Crespo’, con la música de Las Voces de Montiel.

¿Cuándo y dónde? Domingo 14 de mayo, a las 21:00 horas en el Salón Municipal.

¿Por qué ir? El ciclo 2017 propone presentar en nuestra sala a consagradas figuras de la escena musical de la provincia. En esta oportunidad,‘Las Voces de Montiel’ -que se encuentra celebrando 38 años de vigencia artística- presentará temas de su disco Nº 17, en el que se encuentra trabajando, además de los clásicos que forman parte del repertorio del conjunto. Las entradas anticipadas para ver a la agrupación musical diamantinase pueden adquirir en el local de Fresa a $80.- o el mismo día en el salón a $100.-

¿Quién Organiza? Municipalidad de Crespo

DOMINGO 21:CICLO ‘DOMINGOS EN EL LAGO’

¿Qué? Festival artístico de música y baile.

¿Cuándo y dónde? Domingo 21 de mayo, a las 15:00 horas en el Anfiteatro del Lago.

¿Por qué ir? En el marco de la celebración por los 40 años de la Iglesia Evangélica Bautista, y como parte del exitoso Ciclo ‘Domingos en el Lago’, se presentará el conjunto Los del Camino, quienes a través de ritmos folclóricos presentan una temática cristiana de excelencia. Acompañarán la propuesta el joven cantautor crespense Laureano Abrego, quién brindará su repertorio litoraleño y la pareja de baile Gorosito – Cáceres, ganadores del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, en el rubro pareja tradicional en enero.Se contará con la presencia de artesanos y servicio de cantina, el que estará a cargo de Escuelas primarias de nuestra ciudad. Entrada libre y gratuita.

¿Quién Organiza? Iglesia Evangélica Bautista con el auspicio de la Municipalidad de Crespo.

MIERCOLES 24: EL IMEFAA LE BAILA A LA PATRIA

¿Qué? Presentación de los grupos de baile de IMEFAA

¿Cuándo y dónde? Miércoles 24 de mayo, a las 21:00 horas en el Salón Municipal.

¿Por qué ir? Continuando con la celebración de sus 30 años, el IMEFAA, a través de sus grupos de danzas folclóricas le rendirá honor a nuestra Patria bailando. Contará con la participación del Grupo Vocal Chajarí que brindará un recital compuesto por clásicas canciones de nuestro folclore. Ellos, representaron a la Sede Crespo en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, y resultaron finalistas en su rubro.Entrada: Libre y Gratuita

¿Quién Organiza? Municipalidad de Crespo.

JUEVES 25: ACTO PATRIO

¿Qué? Acto Oficial en conmemoración del 207º Aniversario de la Revolución de Mayo.

¿Cuándo y dónde? Jueves 25 de mayo, a las 10:00 horas Frente al Palacio Municipal.

¿Por qué ir? Se contará con la participación artística de alumnos de la Escuela Nº 70 ‘San José’ y una vez finalizado el acto se servirá el tradicional chocolate caliente. Se invita a embanderar domicilios particulares y comercios.

¿Quién Organiza? Municipalidad de Crespo.

SABADO 27: ENCUENTRO DE COROS

¿Qué? VIII Encuentro Interprovincial de Coros de Adultos Mayores ‘Con corazón y voz’.

¿Cuándo y dónde? Sábado 27 de mayo, a las 18:00 horas en el Solón del Colegio Sagrado Corazón.

¿Por qué ir? Coordinado por el Coro Municipal de Adultos Mayores ‘Sueño del Alma’ llegarán a nuestra ciudad alrededor de 200 coreutas de diferentes localidades entrerrianas y de Santa Fé, en lo que se ha transformado en una propuesta clásica para nuestra comunidad.

En esta oportunidad nos visitarán el Coro de niños y jóvenes sordomudos ‘Manos que Cantan’ de Esperanza y el Coro Municipal ‘Sinfonía Otoñal’ de San Justo, ambos de Santa Fé. De nuestra provincia, vendrán el Coro ‘Cantares de mi Tierra’ de Villa Domínguez, Coro Municipal de Urdinarrain y Coro ‘Alma de Gurí’ de Villaguay. Además, contaremos con la presencia de los Coros Municipal ‘Del Centenario’, Municipal de Adultos Mayores ‘Sueño del Alma’ y de Bronces de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, todos de Crespo.Entrada: Libre y Gratuita

¿Quién Organiza? Municipalidad de Crespo.