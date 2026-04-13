Victoria.- En nuestro Departamento, las distintas parroquias y su comunidad de feligreses se prepara para la Semana Santa.

De esta manera, tanto la Basílica “Nuestra Señora de Aránzazu” como la parroquia “San Roque de Montpellier” invitan a la comunidad a participar de las distintas actividades que se desarrollarán.

En la Basílica de Aránzazu, el Jueves Santo se celebrará la Misa de la Cena del Señor con el gesto del lavatorio de los pies, mientras que el Viernes Santo tendrá como momento destacado el Vía Crucis viviente y la Celebración de la Pasión. La agenda culmina con la Vigilia Pascual el sábado por la noche y las misas del Domingo de Resurrección.

Por su parte, la parroquia San Roque de Montpellier durante los días santos se desarrollarán celebraciones penitenciales, Vía Crucis y misas en diferentes horarios. El Viernes Santo incluirá un Vía Crucis con antorchas por las calles del barrio y celebraciones en comunidades rurales cercanas. Además, el Sábado Santo se realizará la tradicional Vigilia Pascual con bendición del fuego.

Desde ambas parroquias destacaron la importancia de vivir este tiempo litúrgico como un espacio de encuentro, reflexión y participación comunitaria, invitando a vecinos y fieles a sumarse a cada una de las propuestas.

Cronograma de celebraciones

Parroquia Basílica Ntra. Sra. de Aránzazu

Miércoles Santo (01/04)

•19:15hs Vía Crucis – Basílica

•20hs Celebración de la Palabra – Basílica

Jueves Santo

•20hs Misa de la Cena del Señor – Basílica

Viernes Santo

•9hs Vía Crucis Viviente (desde Abadía del Niño Dios al Cerro La Matanza)

•16hs Celebración de la Pasión + Vía Crucis – Basílica

Sábado Santo

•21hs Vigilia Pascual – Basílica

Domingo de Resurrección

•11hs y 20hs – Basílica

•8 hs – San Benito