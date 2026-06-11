Crespo.- La Iglesia Evangélica del Río de la Plata informó el ciclo de actividades programadas para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante que se cumplen el 31 de octubre próximo.

Agosto

Sábado 19: 20.00. Sala Martín Lutero de la IERP. Cine Debate.

Jueves 24: 20.00. Templo. Charla abierta Contexto en el cual se produjo la Reforma en el siglo XVI.

Septiembre

Jueves 7: 20.30. Templo. Charla Abierta sobre las bases de la Reforma Protestante las implicancias religiosas, políticas económicas y sociales de la época. Invitado el Doctor en Teología Daniel Beros de Buenos Aires.

Sábado 16: 20.30. Sala Martín Lutero. Cine Debate: Reforma Protestante en la actualidad.

Octubre

Jueves 5: 20.30. Charla abierta sobre qué cambios produjo la Reforma en la sociedad medieval y en qué aspecto se refleja en la actualidad.

Sábado 21: 20.30. Sala Martín Lutero. Cine debate. La Reforma y la libertad de conciencia.

Domingo 29: Acto central en Ramírez. Por la mañana, charlas abiertas. Por la tarde se presentarán coros. A las 18.30 Culto de Clausura con autoridades nacionales de iglesias cristianas. Todo se desarrollará en el predio de la IERP – Ramírez.

Martes 31 – Día de la Reforma: 20.30. Salón Esperanza. Acto central en Crespo. Presencia de autoridades provinciales de diversas iglesias y el presidente de la IERP, pastor Carlos Duarte. Concierto con coros de Santa Fe y Coro de Bronces de Crespo.