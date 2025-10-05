Crespo.- Del 6 al 10 de octubre se celebra la Semana Internacional del Huevo, por lo que la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura tendrá actividades especiales los próximos días miércoles 8 y jueves 9 de octubre.

Dos jornadas

El 8 en el salón de la sede de la entidad se desarrollarán varias exposiciones:

• Desde las 19.30, el abogado Roberto Krochik dará una charla sobre empresas de familia y la transición de conducción entre generaciones, tema de interés porque la actividad avícola está sustentada en empresas familiares pymes.

• Presentación del trabajo de digitalización de la documentación de la entidad, que está desarrollando el Instituto de Estudios Sociales INES-CONICET de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. En una primera etapa se digitalizan documentos, fotos y materiales gráficos. Se va a presentar lo realizado hasta ahora y los expositores van a interactuar con protagonistas del sector avícola local, recobrando anécdotas e historias.

En una segunda etapa se digitalizarán entrevistas a personas, para completar un archivo digitalizado general de documentación institucional y testimonios personales.

• La empresa Tecnoplast presentará un nuevo producto para la avicultura.

• Finalmente, se expondrá la experiencia de emprendedores y empresarios locales con su testimonio sobre cómo se iniciaron y crecieron en el rubro avícola.

La primera jornada terminará con un lunch para los presentes.

El jueves 9 se dedicará a divulgar la historia y el presente de la avicultura local entre estudiantes secundarios. Habrá una exposición de banners de la Fundación Proiectum ‘Marcelo Macrillanti’ con el historial de la avicultura, pioneros del sector y los hitos más significativos a lo largo del tiempo. Habrá exposiciones por la mañana y por la tarde a ambos turnos escolares. A todos los visitantes se les entregará un presente.

Emprendedores visionarios

En diálogo con Paralelo 32, la presidenta de la Asociación, Mariela Gallinger destacó: “Vamos a exponer sobre el trabajo cotidiano y la constancia de nuestras empresas; hay factores que determinan que haya gente muy emprendedora, mucha voluntad de trabajo y, sobre todo, persistencia, porque a pesar de las dificultades la avicultura sigue en pie en nuestra zona”.

Por su parte, Luis Niderhaus, integrante de la conducción de la entidad, agregó: “También la visión de futuro, porque toda esa gente, y muchos son de Crespo, hizo que exista la avicultura moderna en Argentina”.