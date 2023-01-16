El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “prof. Antonio Serrano”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, invita a disfrutar de las vacaciones con distintas propuestas.El acceso es libre y gratuito.

Durante los meses de verano, el Museo ubicado en calle Carlos Gardel 62 de Paraná, atiende al público de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 hs. Sábados y feriados de 10:00 a 13:00 hs.

En este horario se invita a conocer su amplia propuesta expositiva permanente, como son sus salas de Historia, Geología, Botánica, Antropología, Paleontología, Vertebrados, invertebrados, y el acuario del río. Además, se invita especialmente a disfrutar de la muestra interactiva «Entre Ríos, tierra de agua», diseñada en el marco del Programa

Provincial Cultura del Agua. Se trata de una propuesta que conjuga el juego y la tecnología, para conocer de manera lúdica sobre la importancia de nuestros recursos naturales y cuales son las acciones humanas que inciden de manera positiva y negativa en nuestro ambiente.

En el mes de febrero, el sábado 11 de 10:00 a 13:00 hs, se realizará la actividad Exploradores en el Museo. Se trata de una actividad que estimula la observación y la curiosidad a través de una serie de cartas coleccionables que guían la exploración por las distintas salas del Museo. Destinado a todo público, recomendado para jugar en familia. Se puede concurrir en cualquier momento dentro de ese horario, sin reserva de turno. Duración aproximada, 45min.

Contacto:

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas «Prof. Antonio Serrano»

Carlos Gardel 62 – Paraná – Entre Ríos

Tel.: 0343-4208894

Facebook: MuseoProvincialAntonioSerrano

Instagram: @museoserranoer