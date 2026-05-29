El hecho tuvo como destinataria a la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “General Francisco Ramírez” de la capital entrerriana y derivó en la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes, además de un amplio despliegue policial y judicial para determinar el alcance de la amenaza.

Según se informó oficialmente, la advertencia llegó a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, que canalizó información proporcionada por representantes del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Los mensajes detectados habrían sido publicados en la plataforma Discord por un menor de edad domiciliado en Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego dentro del establecimiento educativo y luego quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos convocó de inmediato a una Mesa de Situación Interagencial integrada por la Policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y autoridades del Consejo General de Educación (CGE), con el objetivo de coordinar las acciones preventivas y de investigación.

A partir del análisis de la información recibida y mediante tareas de investigación tecnológica y de campo, los efectivos lograron identificar al presunto autor de las amenazas, al establecimiento mencionado y al domicilio del menor involucrado.

Mientras avanzaba la investigación, las autoridades educativas resolvieron suspender las actividades escolares para resguardar a estudiantes, docentes y personal de la institución. Paralelamente, se dispuso vigilancia policial permanente en las inmediaciones del edificio ubicado sobre calle Martín Zapata.

Durante la madrugada de este viernes, y por orden de la Justicia, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente señalado como responsable de los mensajes. Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento permitió descartar la existencia de armas de fuego, ya que no se hallaron elementos de ese tipo en el domicilio.

No obstante, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar el origen de las publicaciones y establecer las circunstancias en que fueron realizadas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la rápida intervención de los distintos organismos permitió actuar de manera preventiva y neutralizar cualquier posible riesgo para la comunidad educativa.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se avanza en la reconstrucción de los hechos que motivaron la alerta internacional.