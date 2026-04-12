Educación refuerza protocolos y lanza acciones ante el aumento de situaciones de violencia en escuelas

En el marco de recientes hechos de violencia escolar registrados en el país —particularmente en la provincia de Santa Fe— el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos puso en marcha una serie de medidas orientadas a fortalecer la prevención y el abordaje de situaciones complejas dentro de las instituciones educativas.

Cabe recordar que un alumno ingresó con un arma de fuego mató a un compañero e hirió a otros en un establecimiento de Santa Fe, generando un impacto en los distintos estamentos educativos. En nuestra provincia hay antecedentes de estudiantes que llevaron armas a los establecimientos escolares en los últimos años, hechos que se produjeron en Concordia, Paraná (varios casos) Nogoyá, Diamante y esta semana un chico ingresó en una escuela de La Paz con una tumbera (arma rudimentaria que utilizan reclusos)

La coordinadora del Área de Cuidado del CGE, Clarisa Zalazar, explicó que el organismo trabaja en la provisión de herramientas concretas destinadas a directivos, docentes y equipos escolares, con el objetivo de garantizar intervenciones rápidas y eficaces ante conflictos o episodios críticos. “Desde el Consejo brindamos herramientas para que, cuando las instituciones se vean afectadas por diversas situaciones, puedan accionar de la mejor manera posible, con eficacia e inmediatez”, señaló.

A modo de ejemplo sostuvo que el directivo o docente tiene que observar en conjunto al alumnado, cuando un chico queda aislado en el recreo, tiene mala relación con los compañeros, conductas agresivas, responde mal a las indicaciones de los docentes y esto ocurre en forma frecuente, es la primera alerta

Lanzaron una “hoja de ruta” que sintetiza las normativas vigentes para el abordaje de problemáticas en el ámbito educativo. Además, se presentó la campaña “ESI en Agenda”, que incluye materiales pedagógicos y tiene como eje central el consentimiento.

Según detalló Zalazar, la iniciativa busca fortalecer a la escuela como espacio de contención y escucha. “Los estudiantes eligen a las instituciones educativas como un lugar de vínculo y de cuidado, donde pueden ser escuchados”, afirmó.

Entrevistada por Paralelo32 comentó que el abordaje se realiza desde una perspectiva multidisciplinaria. En ese sentido, el CGE cuenta con la Coordinación de Políticas Transversales, que articula acciones de prevención y seguimiento. Dentro de esta estructura funcionan distintos equipos, entre ellos el de Educación Sexual Integra (ESI) y el programa PASET (Programa de Abordaje a Situaciones Educativas Complejas), encargado de intervenir en casos críticos en toda la provincia.

Referentes

Este esquema se complementa con una red de referentes distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos, que trabajan en articulación con supervisores y equipos escolares para acompañar las situaciones cotidianas en cada institución.

En cuanto a datos estadísticos, Zalazar indicó que durante el año pasado se acompañaron 2.500 situaciones, de las cuales 336 correspondieron a problemáticas de salud mental. Si bien aún no se cuenta con cifras cerradas del presente ciclo lectivo, advirtió que se trata de “un año complejo” y que se prevé un incremento en la demanda de intervenciones.

Por su parte, la integrante del equipo técnico de la Coordinación de ESI, Celeste Ramírez, subrayó la importancia de la formación docente como herramienta clave para la prevención. “Muchas de las situaciones vinculadas a la violencia o la salud mental son construcciones sociales. Nadie nace violento, sino que atraviesa situaciones de violencia”, explicó. Tipificando un fenómeno que se repite en distinto grado, en ámbitos educativos, sumado a la presencia de armas en las escuelas.

“La escuela muchas veces es el lugar donde los chicos pueden hablar y expresar lo que les pasa”, sostuvo.

Respecto de los conflictos entre estudiantes, Ramírez señaló que desde el organismo se prefiere hablar de “hostigamiento entre pares” en lugar de “bullying”, con el fin de utilizar categorías propias y contextualizadas. Además, remarcó que estas situaciones suelen involucrar a múltiples actores y que, en muchos casos, quienes ejercen el hostigamiento también atraviesan problemáticas personales. “No es solo una víctima, sino que muchas veces son dos”, indicó. Tanto el que agrede como el agredido son dos casos problemáticos

Finalmente, desde el CGE destacaron que cada institución educativa debe elaborar anualmente un proyecto de ESI —denominado IPESI— en el que se identifican las conflictos detectados el año anterior y se planifican estrategias de intervención para el ciclo lectivo en curso. El objetivo es promover un abordaje integral, con la participación de todas las áreas de la comunidad educativa.

Las autoridades remarcaron que el fortalecimiento de estos dispositivos apunta a mejorar la convivencia escolar y a brindar respuestas frente a un escenario social que impacta cada vez con mayor fuerza en el ámbito educativo.