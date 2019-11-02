Nogoyá.- Hoy sábado a partir de la hora 21, se desarrollará una nueva edición de la importante propuesta que hace ya cinco ediciones se lleva a cabo en nuestra ciudad, y que un grupo de trabajo encabezado por Guillermo Codino ofrece a la comunidad como aporte cultural.

En esta oportunidad sobre el escenario de la Asociación Cultural, se presentaran los acordeonistas Darío Graglia, de la localidad de Aranguren, quien aportará el clásico toque local a la velada; Mario Braun de la ciudad de Rosario quien ya ha participado de las anteriores ediciones; la consagrada Mariela Campodónico oriunda de la ciudad de Gualeguay; y el joven Marcos Rubio de la ciudad de Diamante. Además, como es habitual también realizará su presentación el anfitrión Guillermo Codino acompañado por Claudio Robaglio.

Desde la organización señalaron que Darío Graglia, hoy viviendo en nuestra ciudad, tiene una dilatada carrera en diferentes escenarios regionales, supo dotar a sus interpretaciones de la impronta cultural del cancionero entrerriano.

En tanto que Mario Braun como en otra oportunidad, estará secundado por Raúl Rodríguez saxofonista, con distintas interpretaciones de las más distantes latitudes.

La entrerriana Mariela Campodónico comparte escenarios con grandes nombres de la música como Ildo Patriarca, acompañó a Raúl Barboza en diferentes oportunidades a pedido del músico. Destacables actuaciones tuvo junto a la orquesta sinfónica de entre ríos y junto al Chaqueño Palavecino, quien la invitó a compartir una gira con él por toda la provincia de salta.

El joven Marcos Rubio, es egresado de esa usina de grandes maestros, que es el Instituto de Raúl Varellien Paraná. Hoy Marcos forma parte del quinteto de acordeones de Varelli, orgullo entrerriano. Su juventud y talento lo posicionaron entre uno de los mejores intérpretes del país, con un futuro que seguramente le deparara grandes satisfacciones.

Tal como se viene produciendo desde la primera edición, se ofrecerá nuevamente un espectáculo de jerarquía donde el protagonista principal será el acordeón, tal como lo viene pregonando desde hace muchos años el maestro Guillermo Codino.

“El rescate de este instrumento es un valor cultural significativo por la historia y raigambre que tuvo entre los inmigrantes que poblaron nuestro suelo, siendo su enseñanza y ejecución puntal importante en la música del litoral transmitiéndose por generaciones” remarcaron los organizadores.