Crespo- Rindiendo homenaje a la música que los convoca y los une, acordeonistas de Crespo y de la zona estarán presenten en el V Encuentro de Acordeones, que en nuestra ciudad se organiza desde 2013 por iniciativa del maestro Osvaldo Chiappesoni.

El espectáculo en adhesión al Día de la Música que se conmemora cada 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, se realizará en el Salón del Colegio Sagrado Corazón este viernes 24, a las 20:30.

Estarán presentes acordeonistas de Crespo, Ramírez, Diamante, Paraná, alumnos de la academia del maestro Osvaldo Chiappesoni, dando vida a este encuentro y poniendo el sello distintivo a la pasión por el instrumento que los identifica. Pasodobles, tarantelas, valses, rancheras, chamamé serán algunos de los ritmos que alegrarán el momento.

La entrada será voluntaria.

Luego los músicos compartirán una amena reunión social en la Sociedad Italiana.