Este 18 de marzo a las 10 en la sede de Leadi (Irigoyen 41), se realizará un taller de cocina en el que se enseñará a elaborar platos sin Tacc. Es una buena oportunidad para aprender a realizar platos que podrán ser preparados para la dieta del celíaco.

El mismo se desarrollará desde las 10:00 en la sede de Leadi, ubicada en Irigoyen 41 y según comentaron desde Acer: “habrá degustación de productos Donina”.

Este taller puede ser una buena instancia para que las personas que están conociendo sobre la enfermedad se acerquen a aprender recetas. Se enseñará cocina práctica y saludable con alimentos libres de gluten apto para celiacos, bueno para todos.

La entrada al taller es libre y solo se pide una contribución voluntaria.

Los talleres también son una oportunidad para aprender a producir alimentos, sobre todo teniendo en cuenta que son costosos y también porque es importante ayudar a difundir la celiaquía.

Qué es la celiaquía

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (Tacc) y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es mayor en mujeres, que en varones.

Las proteínas se clasifican en dos grupos, prolaminas y gluteninas. Las prolaminas reciben distintos nombres según el cereal de origen:

-granos

-Trigo = gliadina

-Avena = avenina

-Cebada = hordeína

-Centeno = secalina

El gluten de los cereales mencionados es la forma más conocida de presentación de las prolaminas tóxicas para los celíacos. La gliadina constituye el mayor problema, es la más utilizada en la industria alimenticia.

La avena pareciera no producir daño pero, en su proceso de industrialización, puede encontrarse contaminada granos de trigo, cebada o centeno.