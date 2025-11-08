En el lugar, un camión marca Scania con acoplado, que circulaba en sentido Victoria–Nogoyá, volcó parte de su carga sobre la cinta asfáltica. Según lo manifestado por el conductor del vehículo, la situación se habría originado cuando otro camión, de origen brasilero, lo sobrepasó, obligándolo a realizar una maniobra brusca para evitar una colisión. Como consecuencia, varios palets con ladrillos huecos que transportaba el rodado cayeron sobre la ruta, obstaculizando parcialmente el tránsito.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó personal del Puesto de Control Vial Nogoyá, efectivos de la Comisaría N°19 de Febre, y Bomberos Voluntarios de Nogoyá, quienes realizaron tareas de limpieza y despeje de la calzada, permitiendo luego la normal circulación vehicular.