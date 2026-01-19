Cuatro operarios oriundos de Crespo resultaron gravemente lesionados este martes tras caer desde una altura de 10 a 12 metros cuando el techo del galpón donde trabajaban cedió en el Parque Industrial de Viale. El accidente ocurrió en instalaciones de la firma Eduardo Stertz e Hijos SRL, sobre la Ruta Provincial Nº 32, mientras el equipo realizaba tareas de colocación de paneles solares.

El episodio se desencadenó alrededor de las primeras horas de la tarde, cuando sin mediar alerta previa, la estructura del techo colapsó, precipitando al vacío a los cuatro trabajadores. Los servicios de emergencia de Viale acudieron inmediatamente al lugar y, tras brindar los primeros auxilios, determinaron la gravedad de las lesiones, por lo que dispusieron el traslado urgente al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná.

"Ofrecimos los primeros auxilios. Estaban conscientes. Uno de ellos tiene una fractura. Tienen entre 35 y 40 años aproximadamente", detalló el comisario Lucas Gutiérrez, jefe de la Comisaría de Viale, en diálogo con Elonce TV. Sin embargo, horas más tarde se conocieron datos más precisos sobre el estado de los heridos.

El cuadro clínico

La situación más crítica corresponde a Lautaro Emanuel Hollman, de 21 años, quien se encuentra internado en Terapia Intensiva del Hospital San Martín tras ser sometido a una cirugía de urgencia en la que le extirparon un riñón y el bazo como consecuencia del traumatismo sufrido.

Los otros dos operarios identificados, Cristian y Samuel Nievas, fueron ingresados a la guardia del mismo hospital y permanecen bajo observación médica con diagnóstico de "caída en altura". El cuarto trabajador, cuya identidad no fue revelada, también recibe atención en el centro asistencial.

Investigación en curso

Personal de la Comisaría de Viale, dependiente de la Jefatura Departamental Paraná, trabajó en el lugar para preservar la escena y realizar las actuaciones de rigor. Las causas del colapso estructural aún se desconocen y serán materia de peritajes técnicos.

El delegado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) local, Lucas Garibaldi, advirtió que "instaladores de paneles solares son automáticamente considerados trabajadores de la construcción y deberían estar designados como tal en la ART", cuestionando la seguridad en la ejecución de la tarea.