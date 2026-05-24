Crespo.- Un siniestro vial ocurrido este sábado 23 de mayo al mediodía en la intersección de avenida Belgrano y Otto Sagemuller dejó como saldo a una motociclista con lesiones de carácter graves, según informaron desde la Comisaría Crespo.

De acuerdo al parte policial, alrededor de las 12:45, la guardia tomó conocimiento de una colisión en ese sector de la ciudad, por lo que una dotación se trasladó de inmediato al lugar y se convocó al servicio de emergencias.

Por causas que se tratan de establecer, el impacto fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 43 años, y una motocicleta Rouser de 200 cc, guiada por una joven de 27 años. Ambos involucrados tienen domicilio en Crespo.

Como consecuencia del choque, la motociclista debió ser trasladada a un centro asistencial privado, donde fue examinada por el médico policial de la repartición. Posteriormente, se confirmó que presentaba lesiones de carácter graves. El diagnóstico indicó fractura de tobillo derecho y múltiples escoriaciones.

En el lugar del hecho, y por disposición de la Fiscalía interviniente, trabajó personal del gabinete de Accidentología Vial, dependiente de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Asimismo, con la colaboración de Tránsito Municipal, se practicaron controles de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos.

Desde la Comisaría Crespo se iniciaron actuaciones para establecer la forma y circunstancias en las que resultó lesionada la motociclista, en el marco de la investigación que sigue los lineamientos del fiscal de turno, Dr. Martín Wasinger.