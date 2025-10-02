En horas de la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, personal de la Sección 911 y Videovigilancia de la Jefatura Departamental Victoria tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Irigoyen e Ituzaingó.

Según se informó oficialmente, un vehículo marca Ford, modelo F100, perdió el control por causas que aún se investigan, terminando volcado y quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. El conductor, un hombre de 37 años, logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones.

En el lugar intervino personal de tránsito municipal, que le realizó al automovilista el test de alcoholemia. El resultado fue positivo, con un registro de 2,03 gramos de alcohol en sangre, más de cuatro veces lo permitido por la normativa vigente.

Ante esta situación, se procedió a la retención del rodado y a la colocación del cepo. En el operativo trabajaron también Bomberos Voluntarios de Victoria, personal de Inspección Municipal y la Sección 911, con conocimiento de la fiscalía en turno.