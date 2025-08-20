Al arribar al lugar, personal policial constató que un automóvil Chevrolet Cobalt, conducido por un hombre de 40 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú, había protagonizado un vuelco tras perder el control del rodado.

Según manifestó el conductor, circulaba en sentido Victoria–Paraná cuando, al atravesar un espejo de agua sobre la calzada, el vehículo se desestabilizó y terminó volcando.

Afortunadamente, el accidente solo dejó daños materiales. El hombre pudo salir del automóvil por sus propios medios y resultó ileso, aunque por prevención fue trasladado en ambulancia al hospital local para una revisión médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Pajonal, y se dio intervención a la magistratura correspondiente.