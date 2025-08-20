Policía de Entre Ríos
Accidente en Ruta Provincial 11: un conductor volcó su vehículo y resultó ileso
La Jefatura Departamental Victoria informó que en la mañana de este miércoles 20 de agosto, alrededor de las 6:30 horas, se produjo un accidente vial en el kilómetro 93 de la Ruta Provincial 11.
Al arribar al lugar, personal policial constató que un automóvil Chevrolet Cobalt, conducido por un hombre de 40 años, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú, había protagonizado un vuelco tras perder el control del rodado.
Según manifestó el conductor, circulaba en sentido Victoria–Paraná cuando, al atravesar un espejo de agua sobre la calzada, el vehículo se desestabilizó y terminó volcando.
Afortunadamente, el accidente solo dejó daños materiales. El hombre pudo salir del automóvil por sus propios medios y resultó ileso, aunque por prevención fue trasladado en ambulancia al hospital local para una revisión médica.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Pajonal, y se dio intervención a la magistratura correspondiente.