Nogoyá. Este jueves 17 de septiembre, alrededor de las 08:00 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 331 de la Ruta Nacional N°12. El hecho fue informado por personal del Puesto de Control Vial Nogoyá, dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre domiciliado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, que circulaba en sentido Oeste–Este. En circunstancias que se investigan, el vehículo perdió una de sus ruedas traseras (izquierda), la cual impactó contra un automóvil Volkswagen Voyage que transitaba en sentido contrario, al mando de un conductor oriundo de Rosario del Tala.

Ambos rodados sufrieron daños materiales, aunque sus ocupantes resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades intervinientes.

En el lugar trabajó personal del Puesto de Control Vial Nogoyá junto con efectivos de la Comisaría Lucas González, quienes prestaron colaboración y garantizaron la seguridad en la zona hasta normalizar la circulación.