Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del viernes 14 de agosto en la Ruta Provincial 11 y calle Las Colonias, en jurisdicción de Valle María, dejó como saldo a un motociclista con lesiones de consideración.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el hecho fue advertido por personal de la Comisaría de Valle María, que se encontraba realizando tareas preventivas en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma LTZ, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Honda Storm, también conducida por un hombre mayor de edad.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos vehículos circulaban por la Ruta Provincial 11 en sentido sur-norte.

Al llegar a la intersección con calle Las Colonias, el automóvil se habría desplazado hacia la banquina con la intención de realizar una maniobra para girar y cambiar el sentido de circulación.

En ese momento, por causas que deberán determinar las pericias, la motocicleta impactó contra la parte trasera izquierda del Chevrolet.

Como consecuencia del choque, el motociclista perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica.

Trasladaron al motociclista al hospital

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal de Salud, que asistió al motociclista en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital San José, donde se le realizaron los estudios correspondientes.

Minutos más tarde, el médico de Policía informó que las lesiones sufridas serían de consideración.

Intervino la Fiscalía y realizaron pericias

A raíz del accidente se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, mientras que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Las actuaciones judiciales y las tareas investigativas permitirán establecer con precisión la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Desde la Policía de Entre Ríos reiteraron el compromiso con la prevención de accidentes y la investigación de los hechos de tránsito.