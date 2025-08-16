De acuerdo a lo informado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, el accidente involucró a tres vehículos. Al arribar la dotación, se constató que no había personas atrapadas, aunque varias de las víctimas presentaban lesiones, por lo que fueron trasladadas por los servicios de emergencia a centros asistenciales locales para su evaluación.

Para la atención del hecho se movilizaron cinco bomberos y una unidad. En el lugar, los voluntarios realizaron tareas de prevención y seguridad en los vehículos siniestrados, que incluyeron el corte de suministro, el control de derrames y la mitigación de riesgos eléctricos. Asimismo, colaboraron con el personal de salud y de tránsito en la asistencia y ordenamiento del operativo.