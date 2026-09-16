Un motociclista resultó lesionado este miércoles por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Dasso y Colón, en circunstancias que ahora son investigadas por la Justicia.

El hecho fue advertido por personal del Comando Radioeléctrico, que se encontraba realizando tareas de prevención en la ciudad cuando recibió el alerta sobre el accidente.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que habían participado del siniestro una motocicleta de 150 cc., en la que se desplazaban un hombre y un menor, y un automóvil Fiat conducido por una mujer.

Los conductores de ambos vehículos eran mayores de edad. Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones en una de sus piernas y fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y curaciones.

Investigación para determinar las causas

Tras el accidente, el Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las actuaciones periciales correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias y las causas que provocaron el siniestro.

Mientras se desarrollaban las tareas de accidentología, personal policial permaneció en el lugar para señalizar y asistir el tránsito.

Una vez finalizados los trabajos periciales, la circulación vehicular fue normalizada.