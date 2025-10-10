Desde la Jefatura Departamental Paraná informaron que en las primeras horas de este viernes, alrededor de las 07:00 de la mañana, personal de la Comisaría Decimocuarta intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Acceso Norte y calle López Jordán, en la capital entrerriana.

El siniestro vial involucró a una retroexcavadora perteneciente a Obras Sanitarias y a una camioneta Ford Ranger, ambos vehículos que se desplazaban en el mismo sentido por el carril derecho. Por causas que se tratan de establecer, la camioneta impactó desde atrás a la maquinaria pesada, lo que provocó que esta última se desplazara unos 30 metros del lugar del impacto.

El conductor de la Ford Ranger sufrió múltiples golpes y cortes, y aunque se encontraba consciente, presentaba un notable estado de alteración. Debido a que la cabina del vehículo quedó compactada, fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes lograron extraerlo y permitir su traslado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

En tanto, el operario de la retroexcavadora manifestó dolores lumbares tras el choque y decidió trasladarse por sus propios medios a una clínica privada para ser examinado.

Personal policial trabajó en el lugar junto a efectivos de Bomberos y del servicio de emergencias médicas, mientras se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.